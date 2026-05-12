O Palmeiras atualizou o quadro físico do elenco após o treinamento desta terça-feira, na Academia de Futebol. Devido a uma mialgia na panturrilha esquerda, Allan participou das atividades com o grupo, mas com carga reduzida.

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Bruno Fuchs, por sua vez, sofreu uma lesão na coxa e permaneceu na parte interna do CT. O problema ocorreu durante a atividade da última segunda-feira. O clube não divulga prazo de retorno para jogadores sob cuidados do departamento médico, mas Fuchs será desfalque contra o Jacuipense, no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

O lateral Arthur prosseguiu com o processo de transição física no gramado. Piquerez também foi a campo, mas ainda sob cuidados da fisioterapia.

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Por fim, Vitor Roque e Andreas Pereira realizaram tratamento no Centro de Excelência do clube. O atacante deve retornar apenas ao término da parada para a Copa, enquanto o meio-campista ainda busca condições de atuar antes da pausa.

Paulinho em controle de carga

De volta aos gramados após mais de 300 dias de ausência, Paulinho participou das últimas três partidas do Palmeiras, a primeira delas no clássico contra o Santos. Em todas, no entanto, começou no banco de reservas e entrou apenas na segunda etapa.

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O clube monitora o processo de evolução do camisa 10 e mantém cautela com sua carga física para evitar novas complicações após cirurgia na perna direita. A tendência é que Paulinho sequer viaje com o restante da delegação para Londrina, onde a equipe encara o Jacuipense, no Estádio do Café.

Palmeiras e Jacuipense se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília). No jogo de ida, o Alviverde venceu por 3 a 0, no Allianz Parque, com dois gols de Ramón Sosa e um de Felipe Anderson.

Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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Palmeiras x Jacuipense

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