Novorizontino x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo NOV COR 3ª fase (ida) Copa do Brasil Data e Hora quarta-feira, 30 de abril, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Árbitro Wilton Pereira Sampaio Assistentes Bruno Raphael Pires e André Luiz Severo Var Adriano de Assis Miranda Onde assistir

Corinthians e Novorizontino se enfrentam pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior paulista. O duelo terá transmissão da SporTV e do Premiere.

É a estreia do Corinthians na atual edição competição nacional. O Novorizontino se classificou para a terceira fase do torneio após eliminar o Rio Branco-AC e Operário-MS, na primeira e segunda fase, respectivamente.

As equipes já se enfrentaram nesta temporada. No Paulistão, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0 com gol de Alex Santana, na primeira fase da competição estadual.

Será a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians. O treinador não deve ter Memphis à disposição. O jogador segue se recuperando de um trauma na perna direita após uma pancada na derrota por 4 a 0 do Timão para o Flamengo, no Brasileirão.

No lado dos mandantes, Humberto Louzer não terá Robson, que se contundiu na partida contra o Athletico-PR. Para o seu lugar, o treinador deve escalar Pablo Dyego.

Corinthians e Novorizontino se enfrentaram nesta temporada, pelo Paulistão (foto: Higor Basso/ Novorizontino)

Confira as informações do jogo entre Novorizontino e Corinthians pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X CORINTHIANS

3ª FASE (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Umberto Louzer)

Airton; Rafael Donato, Dantas e Patrick; Igor Formiga, Luís Oyama, Marlon, Matheus Frizzo e Patrick Brey; Waguininho e Pablo Dyego

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Martínez, Carrillo e Breno Bidon; Romero e Yuri Alberto