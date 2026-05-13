ANÁLISE: Cruzeiro protegeu sua meta, bombardeou o gol do Goiás e merecia mais

O Cruzeiro fez um jogo de dois tempos diferentes contra o Goiás pela volta da 5ª fase da Copa do Brasil. No entanto, ainda que tenha baixado o ritmo na segunda etapa, a Raposa merecia mais que o 1 a 0 contra o Esmeraldino.

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No Mineirão, o Cruzeiro teve seu jogo com mais chances claras, terminando o duelo com 2.29 gols esperados (xG). Além disso, o time de Artur Jorge soube jogar com a bola e sem ela, levando perigo ao gol de Tadeu, melhor do jogo, também nos 45 minutos finais.

Mais uma vez, a equipe repetiu os padrões de construir com três jogadores e pressionar a saída de bola adversária com seis atletas.

Organização do Cruzeiro com saída com três jogadores e pontas jogando pelo meio (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Mudanças nas pontas

Se em outros jogos, os pontas do Cruzeiro deram amplitude e profundidade ao ataque, contra o Goiás, eles tiveram movimentações diferentes. Kenji e Arroyo pisaram menos na linha de fundo e mais ao centro de campo. Em algumas ocasiões, voltaram ao meio para buscar a bola, seja para abrir espaço para os laterais ou tabelar para infiltrar em velocidade.

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Com isso, a movimentação rendeu algumas chances claras, sendo a segunda partida com Artur Jorge que a equipe mais teve oportunidades, com cinco.

O fuzilamento foi tão grande, que Matheus Pereira tentou até da linha de fundo. Mas a maior parte das finalizações foi de dentro da área, com 12 (terceira melhor com o treinador português).

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Defesa sólida protegeu Otávio, que quase foi traído pelo destino

A defesa do Cruzeiro soube lidar principalmente com os contra-ataques, mas também jogou o Esmeraldino para o lado direito do campo, onde se sentem menos confortáveis. Os números destacam como a equipe foi sólida, com 47 bolas recuperadas (segundo melhor desempenho com Artur Jorge).

A baliza de Otávio foi tão protegida, que pela segunda vez, o time liderado pelo comandante português não precisou de defesas de seu arqueiro e pela quinta vez o rival não acertou o alvo. Mas no finalzinho, Esli quase acertou o ângulo novamente.

O gol do Cruzeiro

Não menos importante, o gol marcado pelo Cruzeiro teve a marca dos zagueiros. Nas jogadas de escanteio, a Raposa colocava dois jogadores fazendo bloqueios para que seus zagueiros pudessem se movimentar e cabecear. Em dez minutos, Fabrício Bruno finalizou três vezes, duas no gol e na outra no braço do adversário, originando o pênalti convertido por Kaio Jorge.

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