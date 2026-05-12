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Entre os atacantes dos 20 clubes da elite do futebol brasileiro, nenhum permaneceu tanto tempo em campo quanto Flaco López, do Palmeiras. O jogador soma 2.352 minutos em 32 partidas na temporada, com média superior a 70 por confronto.

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Flaco esteve presente em 31 das 32 partidas do Palmeiras na temporada. A única exceção foi justamente na estreia, quando a comissão técnica optou por poupar alguns titulares devido ao curto período de pré-temporada. Na ocasião, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 1 a 0, com gol de Luighi, na primeira partida da campanha que culminou com o título do Campeonato Paulista.

Foi justamente no Campeonato Paulista que Flaco apresentou seu melhor desempenho. Foram seis gols e três assistências em 11 partidas, desempenho que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da competição, além de um anel com diamantes, rubis e safiras concedido pela Federação Paulista de Futebol (FPF) ao destaque do torneio.

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No restante do recorte de 2026, somam-se outras sete bolas na rede e três assistências, totalizando 20 participações em gols ainda no primeiro semestre. A consistência técnica, aliada à disponibilidade física, garantiu novas convocações de Flaco López para a seleção argentina na reta final da disputa por uma das 26 vagas na Copa do Mundo.

— Cheguei aqui um menino, e era a minha primeira experiência fora do meu país. O começo foi um pouquinho difícil, mas o Palmeiras me acolheu da melhor forma e me deu todas as ferramentas para melhorar no dia a dia, conseguir fazer o que eu amo e ajudar o Palmeiras e a me destacar também. Sou 100% grato ao Palmeiras, nunca imaginei conquistar essa marca de jogos. Feliz e orgulhoso — afirmou o argentino, em entrevista ao canal oficial do clube, após completar 200 jogos com a camisa alviverde.

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Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Flaco López em números

31 jogos (28 como titular); 13 gols; 6 assistências; 117 minutos para participar de gol; 5,5 finalizações para marcar; 61% de conversão das chances claras.

Allan fecha o top-3

Além de Flaco López, líder do ranking, o Palmeiras tem outro representante entre os três atacantes com maior minutagem: Allan. São 2.089 minutos em 30 partidas, 263 a menos que o companheiro de equipe.

Se a minutagem da dupla é semelhante, as participações em gols, por sua vez, são discrepantes. Flaco, como citado anteriormente, necessita de 117 minutos para participar de um gol, enquanto a Cria da Academia precisa de 298 minutos para alcançar o mesmo registro.

Carlos Vinícius, do Grêmio, aparece na segunda colocação do ranking, com 2.249 minutos em campo. Para efeito de comparação, Vitor Roque, Ramón Sosa e Jhon Arias, peças frequentes nas escalações de Abel Ferreira, somam 961, 1501 e 1.354, respectivamente.

Dupla no radar de clubes do exterior

Flaco López e Allan aparecem como alguns dos principais candidatos a próximas grandes vendas do Palmeiras. O argentino, peça provável na equipe de Scaloni, está no radar de clubes europeus e pode deixar a equipe após a Copa do Mundo. A tendência é que a diretoria alviverde peça cerca de 40 milhões de euros pela transferência.

Já Allan, promovido ao elenco profissional no início do último ano, conquistou a titularidade ainda no segundo semestre de 2025 e foi um dos destaques da campanha alviverde no mata-mata da Libertadores, especialmente na eliminatória diante da LDU.

O Palmeiras chegou a recusar uma proposta superior a R$ 200 milhões do Napoli, da Itália, pelo jovem, com a estratégia de priorizar o retorno esportivo antes de buscar valorização financeira em uma eventual transferência futura.

Em orçamento aprovado para a temporada 2026, o Palmeiras prevê R$ 399,6 milhões em receitas com a venda de ativos. Para efeito de comparação, o clube superou a marca de R$ 700 milhões em negociações no último ano, impulsionado principalmente pela transferência de Estêvão para o Chelsea.

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Top-10 atacantes com maior minutagem no futebol brasileiro

1 . Flaco López (Palmeiras): 2352 minutos 2 . Carlos Vinicius (Grêmio): 2249 minutos 3 . Allan (Palmeiras): 2089 minutos 4 . Andrés Gómez (Vasco): 1988 minutos 5 . Lucas Barbosa (Red Bull Bragantino): 1984 minutos 6 . Jonathan Calleri (São Paulo): 1808 minutos 7 . Luciano (São Paulo): 1797 minutos 8 . Lucas Ronier (Coritiba): 1779 minutos 9 . Pedro (Flamengo): 1764 minutos 10 . John Kennedy (Fluminense): 1757 minutos

*Dados foram fornecidos pelo Sofascore e contemplam apenas clubes da Série A do Brasileirão em todas as competições.