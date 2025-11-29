Piastri tira pole de Norris no Catar; Bortoleto é 14º na F1
Piloto dificulta caminho de Norris ao título
Oscar Piastri mais uma vez é o pole position da corrida do Grande Prêmio do Catar de F1, superando Lando Norris, principal postulante ao título. Na sua última volta da classificação, ele conseguiu marcar mais que o companheiro de equipe, fazendo 1:18.387 e tirando a pole do rival. Max Verstappen ficou com a terceira posição, ou seja, todos os postulantes ao título estão entre os três primeiros.
Gabriel Bortoleto conquistou a 14ª posição após chegar ao Q2, segunda parte da sessão classificatória. Ele larga atrás do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que foi 11º. Mais uma vez, Lewis Hamilton ficou fora do Q1 e sai da 18ª posição.
Se a corrida terminar com essas posições, a decisão do título será adiada para Abu Dhabi. ➡️ VEJA OS CENÁRIOS.
Como foi a classificação para o GP do Catar de F1?
Q1
O começo da classificação teve múltiplas lideranças. Os postulantes ao título foram praticamente os últimos a sair. Deles, o mais rápido foi Norris, que terminou o Q1 na 2º colocação. Piastri foi 3º e Verstappen, o 4º. Gabriel Bortoleto ficou na zona de eliminação, mas na última volta melhorou e ficou na 15º posição, indo ao Q2.
Mais uma vez, Lewis Hamilton não foi ao Q2. Ele marcou tempo de 1:20.907, ficando somente com a 18ª posição.
ELIMINADOS: Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll e Colapinto
Q2
Os pilotos demoraram a marcar as primeiras voltas. Só começaram quando faltavam 11 minutos para o fim. Os postulantes ao título dominaram o top-3: 1º Piastri, 2º Norris e 3º Verstappen.
O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou boa parte na zona de eliminação, tentou melhorar a sua volta no final, mas não conseguiu. Bortoleto larga em 14º.
ELIMINADOS: Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto e Albon
Q3
O Q3 foi paralisado por conta de uma fita na pista. Lando Norris tinha um bom tempo, mas Piastri o passou na última volta. Max Verstappen foi o terceiro, formando um top-3 só com postulantes ao título.
Resultados - classificação - GP do Catar de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Q1
|Q2
|Q3
1º
Oscar Piastri
McLaren
1:20.234
1:19.650
1:19.387
2º
Lando Norris
McLaren
1:20.157
1:19.861
1:19.495
3º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:20.472
1:19.985
1:19.651
4º
George Russell
Mercedes
1:20.074
1:20.186
1:19.662
5º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:20.576
1:20.084
1:19.846
6º
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:20.603
1:20.350
1:20.114
7º
Carlos Sainz
Williams
1:20.520
1:20.251
1:20.287
8º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:20.598
1:20.219
1:20.418
9º
Pierre Gasly
Alpine
1:20.681
1:20.324
1:20.477
10º
Charles Leclerc
Ferrari
1:20.564
1:20.343
1:20.561
11º
Nico Hulkenberg
Sauber
1:20.630
1:20.353
-
12º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:20.539
1:20.433
-
13º
Oliver Bearman
Haas
1:20.548
1:20.438
-
14º
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:20.653
1:20.534
-
15º
Alexander Albon
Williams
1:20.629
1:20.629
-
16º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
1:20.761
-
-
17º
Esteban Ocon
Haas
1:20.864
-
-
18º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:20.907
-
-
19º
Lance Stroll
Aston Martin
1:21.058
-
-
20º
Franco Colapinto
Alpine
1:21.137
-
-
GP do Catar de F1: horários e onde assitir
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
