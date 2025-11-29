Como ficou a disputa ao título da F1 após a sprint do Catar? Veja cenários
Norris ainda pode ser campeão no Catar
Oscar Piastri dominou a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de ponta a ponta e mudou um pouco o panorama da disputa ao título da Fórmula 1 (F1). Os pilotos preferiram não correr grandes riscos e fizeram uma prova sem muitas ultrapassagens. Isso valeu, principalmente, para os postulantes ao título: Lando Norris, Piastri e Max Verstappen.
Após a sprint, o panorama da disputa pelo título da F1 ficou assim: Lando Norris tem 396 pontos, mantendo a liderança; Oscar Piastri soma 374, mantendo a vice-liderança, mas desempatando com Verstappen; já o piloto da Red Bull tem 371 pontos, seguindo em terceiro.
Com esta situação, para Norris ser campeão dependendo apenas dele mesmo, ele precisa somente vencer a corrida do Catar. Agora, se Norris for segundo, ele ainda pode garantir o título, mas a condição é mais restrita: Piastri precisa terminar em quarto lugar ou pior, e Max Verstappen não pode ser segundo colocado.
Campeonato da F1 após a sprint do GP do Catar
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Pontos
1
Lando Norris
McLaren
396
2
Oscar Piastri
McLaren
374
3
Max Verstappen
Red Bull Racing
371
4
George Russell
Mercedes
301
5
Charles Leclerc
Ferrari
226
6
Lewis Hamilton
Ferrari
152
7
Kimi Antonelli
Mercedes
140
8
Alexander Albon
Williams
73
9
Isack Hadjar
Racing Bulls
51
10
Nico Hulkenberg
Sauber
49
11
Carlos Sainz
Williams
49
12
Fernando Alonso
Aston Martin
42
13
Oliver Bearman
Haas
41
14
Liam Lawson
Racing Bulls
36
15
Esteban Ocon
Haas
32
16
Lance Stroll
Aston Martin
32
17
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
32
18
Pierre Gasly
Alpine
22
19
Gabriel Bortoleto
Sauber
19
20
Franco Colapinto
Alpine
0
21
Jack Doohan
Alpine
0
