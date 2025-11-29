Como ficou a disputa ao título da F1 após a sprint do Catar? Veja cenários

Oscar Piastri dominou a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de ponta a ponta e mudou um pouco o panorama da disputa ao título da Fórmula 1 (F1). Os pilotos preferiram não correr grandes riscos e fizeram uma prova sem muitas ultrapassagens. Isso valeu, principalmente, para os postulantes ao título: Lando Norris, Piastri e Max Verstappen.

continua após a publicidade

Após a sprint, o panorama da disputa pelo título da F1 ficou assim: Lando Norris tem 396 pontos, mantendo a liderança; Oscar Piastri soma 374, mantendo a vice-liderança, mas desempatando com Verstappen; já o piloto da Red Bull tem 371 pontos, seguindo em terceiro.

Com esta situação, para Norris ser campeão dependendo apenas dele mesmo, ele precisa somente vencer a corrida do Catar. Agora, se Norris for segundo, ele ainda pode garantir o título, mas a condição é mais restrita: Piastri precisa terminar em quarto lugar ou pior, e Max Verstappen não pode ser segundo colocado.

continua após a publicidade

Lando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Campeonato da F1 após a sprint do GP do Catar