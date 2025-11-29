menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Como ficou a disputa ao título da F1 após a sprint do Catar? Veja cenários

Norris ainda pode ser campeão no Catar

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 29/11/2025
12:50
Atualizado há 0 minutos
Oscar PiaAstri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
imagem cameraOscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Oscar Piastri dominou a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de ponta a ponta e mudou um pouco o panorama da disputa ao título da Fórmula 1 (F1). Os pilotos preferiram não correr grandes riscos e fizeram uma prova sem muitas ultrapassagens. Isso valeu, principalmente, para os postulantes ao título: Lando Norris, Piastri e Max Verstappen.

continua após a publicidade

Relacionadas

Após a sprint, o panorama da disputa pelo título da F1 ficou assim: Lando Norris tem 396 pontos, mantendo a liderança; Oscar Piastri soma 374, mantendo a vice-liderança, mas desempatando com Verstappen; já o piloto da Red Bull tem 371 pontos, seguindo em terceiro.

Com esta situação, para Norris ser campeão dependendo apenas dele mesmo, ele precisa somente vencer a corrida do Catar. Agora, se Norris for segundo, ele ainda pode garantir o título, mas a condição é mais restrita: Piastri precisa terminar em quarto lugar ou pior, e Max Verstappen não pode ser segundo colocado.

continua após a publicidade
Lando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)
Lando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Campeonato da F1 após a sprint do GP do Catar

Pos.PilotoEquipePontos

1

Lando Norris

McLaren

396

2

Oscar Piastri

McLaren

374

3

Max Verstappen

Red Bull Racing

371

4

George Russell

Mercedes

301

5

Charles Leclerc

Ferrari

226

6

Lewis Hamilton

Ferrari

152

7

Kimi Antonelli

Mercedes

140

8

Alexander Albon

Williams

73

9

Isack Hadjar

Racing Bulls

51

10

Nico Hulkenberg

Sauber

49

11

Carlos Sainz

Williams

49

12

Fernando Alonso

Aston Martin

42

13

Oliver Bearman

Haas

41

14

Liam Lawson

Racing Bulls

36

15

Esteban Ocon

Haas

32

16

Lance Stroll

Aston Martin

32

17

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

32

18

Pierre Gasly

Alpine

22

19

Gabriel Bortoleto

Sauber

19

20

Franco Colapinto

Alpine

0

21

Jack Doohan

Alpine

0

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias