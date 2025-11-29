Piastri supera concorrentes ao título da F1 na sprint do Catar; Bortoleto é 11º
Corrida foi sonolenta e fez australiano desempatar com Verstappen
Oscar Piastri venceu a sonolenta corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1). Ele superou Lando Norris e Max Verstappen, que terminaram, respectivamente, na terceira e quarta posição. Gabriel Bortoleto foi 11º, voltando a superar o colega Nico Hulkenberg, 16º.
Após a sprint, Piastri desempatou com Verstappen e é segundo, Norris segue liderando. O campeonato pelo título ficou assim:
- Lando Norris: 396 pontos;
- Oscar Piastri: 374 pontos;
- Max Verstappen: 371 pontos.
Como foi a corrida sprint do Catar?
A largada da corrida sprint do GP do Catar de F1 foi bem tranquila, principalmente para os três primeiros. Concorrendo ao título, Piastri e Norris resolveram fazer uma partida mais conservadora. George Russell também não atrapalhou. Após a primeira volta, Piastri (1º), Russell (2º) e Norris (3º) mantiveram as suas posições.
Quem subiu foi Max Verstappen. O piloto da Red Bull largou da sexta posição, mas com ajuda de Yuki Tsunoda, o holandês logo foi para quarto e começou a ameaçar Norris no início. O piloto da Red Bull reclamou bastante das quicadas do carro. Com o passar da corrida, ele não conseguiu se manter mais tão próximo de Norris.
Gabriel Bortoleto fez uma boa largada, subindo duas posições. Ele manteve a 11º posição até o final da prova. A maioria dos pilotos preferiu não arriscar muito nesta corrida, deixando ela bem parada. Os que disputam o título, obviamente, fizeram uma corrida mais segura ainda.
Resultado - corrida sprint - GP do Catar de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Resultado
1º
Oscar Piastri
McLaren
1:23.988
2º
George Russell
Mercedes
+4.951
3º
Lando Norris
McLaren
+6.279
4º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+9.054
5º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+19.327
6º
Kimi Antonelli
Mercedes
+21.391
7º
Fernando Alonso
Aston Martin
+24.556
8º
Carlos Sainz
Williams
+27.333
9º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+28.206
10º
Alexander Albon
Williams
+28.925
11º
Gabriel Bortoleto
Sauber
+32.966
12º
Oliver Bearman
Haas
+34.529
13º
Charles Leclerc
Ferrari
+35.182
14º
Liam Lawson
Racing Bulls
+36.916
15º
Esteban Ocon
Haas
+38.838
16º
Nico Hulkenberg
Sauber
+39.638
17º
Lewis Hamilton
Ferrari
+46.171
18º
Pierre Gasly
Alpine
+69.534
19º
Lance Stroll
Aston Martin
+77.960
20º
Franco Colapinto
Alpine
+80.804
GP do Catar de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
