Fórmula 1

Piastri supera concorrentes ao título da F1 na sprint do Catar; Bortoleto é 11º

Corrida foi sonolenta e fez australiano desempatar com Verstappen

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Alessandra Ferreira
Dia 29/11/2025
11:36
Atualizado há 2 minutos
Oscar Piastri na sprint do GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)
Oscar Piastri na sprint do GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)
Oscar Piastri venceu a sonolenta corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1). Ele superou Lando Norris e Max Verstappen, que terminaram, respectivamente, na terceira e quarta posição. Gabriel Bortoleto foi 11º, voltando a superar o colega Nico Hulkenberg, 16º.

Após a sprint, Piastri desempatou com Verstappen e é segundo, Norris segue liderando. O campeonato pelo título ficou assim:

  • Lando Norris: 396 pontos;
  • Oscar Piastri: 374 pontos;
  • Max Verstappen: 371 pontos.

Como foi a corrida sprint do Catar?

A largada da corrida sprint do GP do Catar de F1 foi bem tranquila, principalmente para os três primeiros. Concorrendo ao título, Piastri e Norris resolveram fazer uma partida mais conservadora. George Russell também não atrapalhou. Após a primeira volta, Piastri (1º), Russell (2º) e Norris (3º) mantiveram as suas posições.

Quem subiu foi Max Verstappen. O piloto da Red Bull largou da sexta posição, mas com ajuda de Yuki Tsunoda, o holandês logo foi para quarto e começou a ameaçar Norris no início. O piloto da Red Bull reclamou bastante das quicadas do carro. Com o passar da corrida, ele não conseguiu se manter mais tão próximo de Norris.

Verstappen e Norris disputam posição na sprint do GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)
Verstappen e Norris disputam posição na sprint do GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)

Gabriel Bortoleto fez uma boa largada, subindo duas posições. Ele manteve a 11º posição até o final da prova. A maioria dos pilotos preferiu não arriscar muito nesta corrida, deixando ela bem parada. Os que disputam o título, obviamente, fizeram uma corrida mais segura ainda.

Resultado - corrida sprint - GP do Catar de F1

Pos.PilotoEquipeResultado

Oscar Piastri

McLaren

1:23.988

George Russell

Mercedes

+4.951

Lando Norris

McLaren

+6.279

Max Verstappen

Red Bull Racing

+9.054

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+19.327

Kimi Antonelli

Mercedes

+21.391

Fernando Alonso

Aston Martin

+24.556

Carlos Sainz

Williams

+27.333

Isack Hadjar

Racing Bulls

+28.206

10º

Alexander Albon

Williams

+28.925

11º

Gabriel Bortoleto

Sauber

+32.966

12º

Oliver Bearman

Haas

+34.529

13º

Charles Leclerc

Ferrari

+35.182

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

+36.916

15º

Esteban Ocon

Haas

+38.838

16º

Nico Hulkenberg

Sauber

+39.638

17º

Lewis Hamilton

Ferrari

+46.171

18º

Pierre Gasly

Alpine

+69.534

19º

Lance Stroll

Aston Martin

+77.960

20º

Franco Colapinto

Alpine

+80.804

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

