Fórmula 1

AO VIVO: siga a classificação para o GP do Catar de F1

Etapa é a penúltima da F1

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 29/11/2025
14:39
Atualizado há 2 minutos
Lando Norris e Max Verstappen no GP do Catar de F1 (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
A Fórmula 1 (F1) realiza a sua penúltima classificação da temporada de 2025. Neste sábado (29), os pilotos definem o grid de largada do GP do Catar de F1. A sessão é importante para dar uma noção sobre a disputa do título, que pode ser encerrada já nesta semana. Acompanhe em tempo real no Lance!.

🟢 ATUALIZAÇÃO: A classificação começa às 15h (de Brasília)

Tempo real da classificação do GP do Catar de F1

Q1

14h55 - Fazem 23 ºC no circuito do Catar

14h50 - 10 minutos para a quali! É importante que Norris consiga a primeira posição para facilitar caminho para o título

14h45 - Como ficou a disputa ao título da F1 após a sprint do Catar? Veja novos cenários

14h40 - Veja como foi a corrida sprint com vitória de Piastri

14h40 - A classificação começa às 15h (de Brasília)

Oscar Piastri na sprint do GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)
Oscar Piastri na sprint do GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)

Agenda do GP do Catar de F1

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

