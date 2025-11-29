AO VIVO: siga a classificação para o GP do Catar de F1
Etapa é a penúltima da F1
A Fórmula 1 (F1) realiza a sua penúltima classificação da temporada de 2025. Neste sábado (29), os pilotos definem o grid de largada do GP do Catar de F1. A sessão é importante para dar uma noção sobre a disputa do título, que pode ser encerrada já nesta semana. Acompanhe em tempo real no Lance!.
🟢 ATUALIZAÇÃO: A classificação começa às 15h (de Brasília)
Tempo real da classificação do GP do Catar de F1
Q1
14h55 - Fazem 23 ºC no circuito do Catar
14h50 - 10 minutos para a quali! É importante que Norris consiga a primeira posição para facilitar caminho para o título
14h45 - Como ficou a disputa ao título da F1 após a sprint do Catar? Veja novos cenários
14h40 - Veja como foi a corrida sprint com vitória de Piastri
14h40 - A classificação começa às 15h (de Brasília)
Agenda do GP do Catar de F1
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
