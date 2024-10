Novidade para próxima temporada! Emissora anuncia compra dos direitos do Brasileirão

CBF lança primeiro NFT da história do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 19:08 • Rio de Janeiro • Atualizada em 02/10/2024 - 18:19

Os telespectadores do Campeonato Brasileiro terão uma novidade nas transmissões da próxima temporada. Isso porque, a Record voltará a ter os direitos de transmissão do torneio nacional. A informação foi divulgada pela própria emissora na última segunda-feira (30).

▶️Palmeiras goleia o Cruzeiro e é campeão do Brasileirão Sub-20 pela terceira vez

▶️Sem Fernando, veja quem Roger Machado pode escalar para enfrentar o Corinthians

Para retornar a poder a transmitir partidas do Brasileirão, o canal realizou um acordo com a Liga Forte União (LFU). Assim, os jogos das equipes que compõem o grupo serão televisionados através da TV aberta pela Record, do porta R7 e também pela plataforma de streaming PlayPlus.

O novo cenário põem de volta a emissora nas transmissões do Brasileirão e encerra a exclusividade do grupo Globo. A Record voltará a transmitir a competição após 22 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2006.

Ao todo, 27 clubes fazem parte do grupo, entre times na série B e A do Brasileiro. A Record estima a transmissão de 38 partidas por ano do torneio nacional. Confira abaixo a lista dos representantes da Liga Forte União:

▶️Corinthians erra data e terá de pagar R$ 500 mil para Hugo Souza enfrentar o Flamengo

Times da Liga Forte União

Athletico-PR

América-MG

Atlético-GO

Avaí

Botafogo

Brusque

Chapecoense

Ceará

Corinthians

Criciúma

CRB

Cruzeiro

CSA

Cuiabá

Figueirense

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Internacional

Juventude

Londrina

Náutico

Operário

Sport

Tombense

Vasco

Vila Nova