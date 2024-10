‘Agora o Palmeiras é o maior campeão brasileiro no profissional e na base’, comemora Leila Pereira

Leila Pereira comemora título. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 21:40 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3 a 0, no Allianz Parque, nesta segunda-feira (30) e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024. Agora, o Verdão é o maior campeão da categoria, com três taças. A presidente Leila Pereira comemorou o feito após a partida.

- Olha, é uma alegria imensa. Isso tudo é o resultado de um trabalho de alguns anos, da valorização dos nosso profissionais, do investimento que nós fazemos anualmente na nossa base e o mundo está vendo as revelações do Palmeiras. Isso nós não tínhamos no passado, recuperamos com a nossa base recentemente. Então, eu me sinto muito orgulhosa de ter dado continuidade a esse trabalho que começou com o presidente Maurício Galiotte e que nós estamos dando continuidade dessa linha fantástica. Vocês vejam, o palmeiras é o maior campeão brasileiro no profissional e na base. Isso nos enche de orgulho - declarou Leila ainda no gramado.

O Palmeiras também conquistou o Brasileirão Sub-20 em 2018, quando superou o Vitória na final, e em 2022, ao derrotar o Corinthians, na Neo Química Arena. Além disso, há um outro feito inédito. Este é o terceiro ano consecutivo que os meninos da base do Verdão disputam a final. Eles também marcaram presença em 2023.

Palmeiras vence o Campeonato Brasileiro Sub-20 pela terceira vez. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Com o título, o Palmeiras garantiu também a vaga na Libertadores Sub-20 da próxima temporada.

Thalys, artilheiro da equipe no torneio, com 15 gols, também falou após a vitória.

- Construímos esse título com muito trabalho, muita humildade. Desde o primeiro jogo do campeonato até agora, encaramos todos os jogos como se fosse uma final para que quando chegássemos na final de verdade estivéssemos mais tranquilos.