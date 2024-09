Palmeiras goleia o Cruzeiro e é campeão do Brasileirão Sub-20 pela terceira vez

Coutinho comemora gol na final do Brasileirão Sub-20 (Fotos: Fabio Menotti)







Publicada em 30/09/2024 - 20:27 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3 a 0, nesta segunda-feira (30), no Allianz Parque, e conquistou o título de campeão do Brasileirão Sub-20 de 2024. Sob os olhares de Abel Ferreira e 23 mil torcedores, o Alviverde conquistou o seu terceiro Brasileiro na categoria com gols de Allan e Coutinho.

O Verdão já tinha levantado a taça em 2018, quando superou o Vitória na final, e em 2022, ao derrotar o Corinthians na Neo Química Arena.

Com os três gols marcados nesta segunda partida, o placar agregado terminou em 5 a 2, já que no primeiro jogo Palmeiras e Cruzeiro ficaram no empate por 2 a 2.

Como foi a partida?

O início da primeira etapa da final foi equilibrada. Mas, depois de Cruzeiro e Palmeiras passarem os primeiro minutos se estudando, o Verdão tomou a frente e passou a dominar o adversário. Thalys e Luighi foram os destaques dos donos da casa, com boas chances de marcar. Mas o Palmeiras só conseguiu balançar as redes aos 37 minutos, quando Allan recebeu na entrada da área, limpou a marcação e bateu no canto, sem chances para o goleiro da Raposa.

Já no final do primeiro tempo, o Alviverde conseguiu ampliar o placar. Allan cobrou escanteio dentro da pequena área e Coutinho apareceu no meio da defesa para cabecear e fazer o segundo do Palmeiras, para delírio da torcida.

O time comandado por Lucas Andrade ainda teve uma última chance antes do árbitro apitar. Riquelme Fillipi recebeu de Thalys e bateu cruzado, mas Otávio defendeu.

Allan comemora gol na final entre Palmeiras e Cruzeiro sub-20 (Fotos: Fabio Menotti)

O segundo tempo começou com o Cruzeiro tentando diminuir a vantagem do Palmeiras. No entanto, quem balançou as redes foi o Alviverde. O baixinho Coutinho marcou novamente de cabeça, após escanteio cobrado por Gilberto.

E logo em seguida o Palmeiras quase conseguiu fazer o quarto. Gilberto cobrou falta para dentro da área, Edney desviou de cabeça, mas a bola explodiu na trave e saiu.

Mas a raposa não se deixou abater e seguiu tentando fazer seu gol. Jhosefer desperdiçou ótima oportunidade. Ele recebeu cara a cara com o goleiro palmeirense, mas chutou por cima do gol.

O time mineiro seguiu tentando, e passou a ficar ainda mais com a bola após a expulsão de Patrick, do Palmeiras. Mas a pressão não foi o suficiente e o Alviverde conseguiu conquistar o seu terceiro título do Campeonato Brasileiro Sub-20.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 0 CRUZEIRO

Jogo de volta - Final - Campeonato Brasileiro Sub-20

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 30 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Allan (37'/1°T) e Coutinho (43'/1°T e 14'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Patrick (26'/1°T e 34'/2°T) e Luighi (33'/2°T) do Palmeiras.

🟥 Cartões vermelhos: Patrick (34'/2°T após receber o segundo amarelo)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid, Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur (André Lucas); Coutinho (David), Patrick, Riquelme Fillipe (Sorriso) e Allan (Edney); Luighi (Daniel) e Thalys (Diogo).

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Oliveira)

Otávio, Nicolas, Janderson, Pedrão e Kauã Prates; Ítalo Isaac, Jhosefer, Kaique Kenji (Rayan Lelis) e Xavier (Henrique Silva); Tevis e Arthur Viana (Rhuan Gabriel).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande

🚩 Assistentes: Andrey Luiz de Freitas e Denise Akemi Simões de Oliveira

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda