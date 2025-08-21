Cédric Soares foi o responsável por bater o pênalti decisivo que colocou o São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores. Depois do empate em 1 a 1 no placar agregado contra o Atlético Nacional, a classificação foi definida nas penalidades, e o lateral português assumiu a responsabilidade diante da torcida no Morumbis para garantir a vaga do Tricolor.

A atuação de Cédric repercutiu em Portugal. O jornal 'A Bola', um dos mais tradicionais do país, destacou a cobrança que selou a vitória são-paulina e exaltou o protagonismo do jogador no momento decisivo da disputa.

— A honra de bater o pênalti decisivo coube ao internacional português Cédric Soares, que, na zona mista do mítico Morumbi, foi questionado sobre as críticas que os jogadores recebem nas redes sociais numa cadência constante. A resposta do lateral não podia ter sido mais perentória — disse o jornal.

A declaração citada por 'A Bola' foi feita logo após o duelo, durante a passagem pela zona mista. Na ocasião, Cédric comentou o resultado e também abordou as críticas que costuma receber de parte da torcida, sobretudo nas redes sociais.

— Estavam quase 60 mil pessoas aqui. As redes sociais não afetam minha carreira, é um mal para alguns torcedores, porque influencia o rendimento. Isso nunca foi minha carreira. Tenho uma família que me apoia, eu sei quando jogo bem ou jogo mal, eu sou meu maior crítico e sou grato aos quase 60 mil que estiveram aqui para apoiar — disse o lateral-direito.

O jogador também falou sobre a recepção da torcida tricolor. Com recorde de público, a festa nos arredores do Morumbis começou horas antes.

— Foi sem dúvida uma recepção inacreditável. Eu acho que foi das melhores da minha carreira e ainda não chegamos numa final, foi sem dúvida incrível. Pessoal dentro do ônibus tava comentando, todo mundo queria jogar e foi sem dúvida importante. Aquela recepção nos deu uma energia extra. Já podíamos ter feito um gol ainda logo no primeiro minuto. Durante o jogo, o apoio foi incrível, teve sempre presente e a equipe sente isso. Falando sério, a equipe sente o Morumbi. E isso acaba por ser especial — completou.

São Paulo, de Cédric, está classificado para próxima fase (Foto: Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc)

Classificação milionária do São Paulo

O São Paulo garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores e, com a classificação, alcançou uma das metas financeiras da temporada. Ao eliminar o Atlético Nacional no Morumbis, o Tricolor assegurou 5,6 milhões de dólares, cerca de R$ 30,7 milhões na cotação atual, em premiação total.

O valor chega em um momento importante, já que o clube enfrenta uma situação financeira delicada. No Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, as metas estabelecidas de chegar à final do estadual e às quartas de final da competição nacional não foram alcançadas. Na Libertadores, a prioridade desde o início do ano era avançar ao menos até as quartas de final, objetivo que agora foi cumprido.