Sem Fernando, veja quem Roger Machado pode escalar para enfrentar o Corinthians

Roger Machado será obrigado a mexer no time que enfrenta o Corinthians (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 15:59 • Porto Alegre (RS)

O técnico do Internacional, Roger Machado ganhou uma dor de cabeça no último domingo (29). Isso porque, além de levar o terceiro cartão amarelo, Fernando deixou o campo sentindo dores. O titular incontestável, agora, fica de fora do confronto com o Corinthians.

O técnico Colorado terá a semana cheia para encontrar uma alternativa para a posição. Atualmente, Fernando atua como primeiro volante, ao lado de Thiago Maia. Para isso, há três alternativas na equipe do Internacional.

A mais natural seria a entrada de Rômulo - o que aconteceu contra o Vitória. O meio-campista já atuou com Thiago Maia e mostra bons números na função. Entretanto, há uma diferença técnica entre os dois jogadores que pode preocupar o técnico.

Bruno Henrique pode ser titular contra o Corinthians (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Bruno Henrique também é cotado para a vaga. Para isso, todavia, Roger terá que mexer no meio-campo Colorado, visto que entraria como segundo volante. A mudança, todavia, não acarreta em tantos prejuízos já que o atleta mostra qualidade no passe.

Há ainda uma terceira opção: Bruno Gomes. O volante que, agora, atua como lateral-direito, também pode entrar no lugar de Fernando. Porém, ele já ganhou o aval de Roger para trocar de posição, onde vêm arrancando elogios do técnico. Por isso, a tendência é que permaneça como lateral. Caso seja escolhido, Braian Aguirre ou Nathan ganham uma vaga no time.

O Internacional volta a campo na noite de sábado (5), quando enfrenta o Corinthians, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo.