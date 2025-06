Jogador atira em árbitra, mas é baleado em briga na Argentina

"Perrito" Barrios, jogador do Barracas Central, da Argentina, se envolveu em uma grande confusão no final de semana. O meio-campista foi preso pela polícia local após uma briga em um torneio de bairro em Dock Sud, Avellaneda.

continua após a publicidade

➡️ Torcedora de 98 anos do campeão argentino recebe homenagem

➡️ Seleção Brasileira lidera ranking dos maiores contratos com fornecedoras; veja valores

Segundo as autoridades, um confronto entre dois atletas do torneio aconteceu durante uma das partidas. Um dos envolvidos era Santiago Barrios, irmão de Perrito. O entrevero gerou uma troca de tiros quando o meio-campista sacou uma arma e disparou várias vezes. Quatro das balas atingiram a árbitra Leila García.

continua após a publicidade

Um dos disparos do confronto, porém, atingiu a coxa esquerda do jogador, que foi internado no Hospital Fiorito. O atleta está sob custódia policial, e se for liberado pelos médicos nesta segunda-feira (9), prestará depoimento em Buenos Aires para explicar o ocorrido.

➡️ Cristiano Ronaldo revela má condição física antes de título por Portugal: ‘Há algum tempo’

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

👀 Quem é o jogador que trocou tiros em torneio amador na Argentina?

Revelado pelas categorias de base, Perrito Barrios teve experiências de empréstimo em Defensa y Justicia e Central Córdoba. Em junho de 2021, voltou ao clube de Almagro e ganhou espaço, assumindo a camisa 10 e se tornando titular.

Em janeiro, foi emprestado ao Barracas Central, onde atua desde então. Seu nome, inclusive, foi ligado ao Remo, que colocou o jogador em seu radar, mas perdeu forças após a transferência temporária para os Barraqueños.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!