Seleção Brasileira lidera ranking dos maiores contratos com fornecedoras; veja valores

A Seleção Brasileira assumiu o topo do ranking global dos maiores acordos de fornecimento de material esportivo entre seleções. Em dezembro de 2024, a CBF anunciou a renovação do contrato com a Nike até 2038, com cifras impressionantes: US$ 100 milhões (cerca de R$ 608 milhões por ano), além de royalties e bonificações que podem elevar o valor anual para até R$ 1 bilhão.

Com isso, o Brasil igualou Alemanha e França e passou a ter o maior contrato de fornecimento esportivo do futebol de seleções.

👕 Maiores contratos entre seleções e fornecedoras:

Fonte: SportsCal Seleção Fornecedora Período Valor anual (USD) Brasil Nike 2027–2038 $100 milhões Alemanha Nike 2027–2034 $100 milhões França Nike 2026–2034 $100 milhões Inglaterra Nike 2018–2030 $ 42,45 milhões Argentina Adidas 2024–2038 $ 30 milhões Itália Adidas Multianual (2023–) $ 29,32 milhões Espanha Adidas 2027–2030 $ 22,5 milhões Portugal Puma Multianual (2025–) $ 15 milhões Holanda Nike 2015–2026 $ 12 milhões Bélgica Adidas 2020–2026 $ 3 milhões

🌍 Tendência global: Nike dispara na frente

Os acordos firmados pela Nike com Brasil, Alemanha e França em 2024 criaram um novo patamar no mercado de patrocínios para seleções. A marca norte-americana está investindo pesado e se distanciando das concorrentes Adidas e Puma, tanto em volume quanto em valor.

Para a Nike, manter a Seleção Brasileira no portfólio era fundamental, mesmo diante da pressão financeira. A renovação antecipada com a CBF, antes mesmo do fim do atual contrato (em 2026), foi uma medida estratégica para evitar a perda dos direitos para rivais.

📈 O que esperar do mercado?

Com a valorização acelerada dos acordos, federações como Itália e Holanda também devem entrar em novas rodadas de negociação nos próximos meses. A tendência é que as exigências aumentem — especialmente após o novo padrão estabelecido pelas cifras bilionárias de Brasil, Alemanha e França.

Se Nike continuará com o apetite financeiro ou se Adidas e Puma aumentarão suas apostas, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o jogo dos patrocínios de seleções entrou em uma nova era.

