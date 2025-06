Torcedora de 98 anos do campeão argentino recebe homenagem

Jogadores e dirigentes do Platense visitaram a tocedora Haydee Sosa, 98 anos, em Buenos Aires, na Argentina, na última quinta-feira (5). O encontro aconteceu na própria casa da aficionada pelo clube. A delegação do time levou o troféu do título inédito do Campeonato Argentino.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o Platense registrou o encontro. Nas imagens, Santiago Labandeira, neto de Haydee, mostra um jornal com a conquista do clube de coração da familiar. A torcedora nasceu quando o clube tinha apenas 22 anos de fundação e esperou quase um século para ver a equipe conquistar o primeiro campeonato nacional.

A iniciativa de organizar a visita surgiu após o clube tomar conhecimento da história de Haydee. A idosa é a caçula e única mulher entre oito irmãos, tendo crescido vendo seus sete irmãos atuarem pelo Platense, alguns nas categorias de base e outros no time principal.

Haydee apresenta dificuldades de fala e expressão devido à idade avançada. Para comunicar a notícia do título, Santiago utilizou um jornal como recurso visual. A torcedora, agora conhecida como "abuela" (avó em espanhol) entre os argentinos, mantém uma relação afetiva com o Platense construída ao longo de décadas.

- Não tinha o costume de ir ao estádio do Platense, era uma relação mais sentimental que ela tinha. Não estava informada sobre os jogadores, amava o Platense e era sua família. Quero dizer que lembrando ela se lembra da sua família, da sua infância. Imagine que minha vó viu todos seus amigos e parentes partirem, todos mundo faleceu, menos ela. Então não é que ela queria ver um jogo, falava do Platense com amor e ponto! - disse o neto da torcedora.

A conquista do Platense

O Platense findou a seca histórica de 120 anos sem conquistar um troféu na elite local ao vencer o Huracán por 1 a 0 no último domingo (1), em Santiago del Estero, e erguer a taça do Apertura.

O tento da vitória foi marcado por Guido Mainero, aos 18 minutos da etapa final. Após sobra de bola na área em cobrança de falta, o meia-atacante emendou um lindo chute de pé esquerdo e encobriu o goleiro Galíndez para marcar o tento do títul, que levou membros da comissão técnica e torcedores à loucura na Argentina.

Ao longo do mata-mata, o Platense eliminou três gigantes do futebol argentino. Primeiro, derrubou o Racing em pleno Cilindro, com gol de Orsini. Depois, ao visitar o River Plate no Monumental de Núñez, também fazia 1 a 0, sofreu o empate no último lance, e nos pênaltis, venceu por 4 a 2. Já na semifinal, diante do San Lorenzo, Zapiola balançou as redes e calou Almagro para completar o triplo "batacazo", termo dado às zebras na Argentina.

De 1 a 0 em 1 a 0, o Marrón chegou ao troféu pela primeira vez em sua história, sob o comando de Favio Orsi. O comandante de 51 anos chegou ao clube em março de 2024, depois de experiências em clubes como Godoy Cruz e Atlético Tucumán.