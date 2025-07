Como Roger Machado pode montar o meio-campo do Internacional

O meio-campo é o setor essencial para o time do Internacional. São os jogadores do centro do campo os que mais se desgastam no modelo de jogo montado pelo técnico Roger Machado. Por isso, o Lance! mostra, posição a posição, os nomes à disposição do treinador para o setor, principalmente com a chegada do volante Richard e a contratação de Alan Rodríguez, que deve ser anunciado em breve.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com os titulares Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick, o setor tem dez atletas à disposição do treinador alvirrubro.

Como Roger pensa o meio-campo

Na coletiva após o 2 a 1 sobre o Santos, Roger Machado explicou como gosta que seu meio-campo jogue:

– No modelo em que a gente quer pressionar mais alto, escolhe um dos volantes para subir. Assim, eles são um pouco mais sacrificados. Então, desde o ano passado eu sempre falei para os atletas que os jogadores de meio-campo vão aguentar 60 ou 70 minutos e eu vou precisar de peças novas e frescas.

Assim, tendo três competições – Brasileirão e as copas do Brasil e Libertadores – e jogos no meio e no final e semanas, é bem possível que o treinador promova substituições ao longo dos confrontos e trocas em algumas partidas. Para isso, terá até dez atletas à disposição, incluindo o uruguaio que ainda não foi anunciado.

continua após a publicidade

Quem está à disposição

Além do trio titular, Roger Machado conta com outros três atletas para a primeira posição do meio-campo e dois para a segunda – terá um terceiro, quando chegar o uruguaio. Para a posição do camisa 10, tem um.

Desses dez nomes, Ronaldo está voltando de lesão e reiniciou a parte de retreinamento, e Richard recém iniciou os treinamentos após as férias da temporada europeia – o jogador estava na Turquia. Isso sem contar o camisa 5 titular, Fernando, afastado por lesão pelo menos até meados de outubro.

continua após a publicidade

Como fica cada posição

Primeiro volante

Thiago Maia mostra evolução como primeiro volante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Thiago Maia – assumiu a titularidade, voltando às suas origens, mostrando evolução atuando mais recuado; Ronaldo – preferido para entrar no lugar de Fernando no primeiro semestre, perdeu espaço com lesão recente; Luis Otavio – garoto vindo da base entrou bem contra Ceará e Santos, fechando o setor com bom posicionamento; Richard – chegou das férias da temporada europeia e está treinando normalmente. Seu nome já foi publicado no BID.

Luis Otávio vem pedindo passagem como primeiro volante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Segundo volante

Bruno Henrique tem se desgastado ao fazer o área à área (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Bruno Henrique é o camisa 8 – literalmente. Como atua de área à área, tem demonstrado cansaço ao longo do jogo. O desgaste é visível; Diego Rosa – contratado para a posição no começo do ano, entrou mau contra o Ceará, sem tempo de bola. Melhorou na partida contra o Santos; Óscar Romero – o paraguaio chegou para ser reserva de Alan Patrick, mas disse preferir jogar de segundo volante; Alan Rodríguez – o uruguaio é camisa 8 e capitão do Argentinos Juniors. Como Bruno Henrique, faz o chamado área à área, tendo ações ofensivas e faro de gol. É canhoto. Também atua como primeiro volante.

Como Bruno Henrique, Alan Rodríguez faz o área à área (Foto: Divulgação/AA Argentinos Juniors)

Meia armador

Alan Patrick - cérebro do time. Ou maestro. Esse é Alan Patrick, camisa 10 típico. Não há substituto à altura no grupo;

Bruno Tabata – Roger Machado confidenciou que o camisa 17 quer ser o reserva do principal jogador do time, mesmo que, para isso, perca minutagem.