Fernando Campos celebra cobertura do Mundial e explica troca da ESPN pela CazéTV

Após três anos na ESPN, o jornalista Fernando Campos deixou o canal esportivo da Disney e acertou com a CazéTV, em maio. Em entrevista ao Lance!, o comentarista explicou o motivo da troca e como recebeu a proposta do canal pelo qual atuou na cobertura do Mundial de Clubes nas últimas semanas. Confira no vídeo acima:

Donan, como é carinhosamente chamado, foi contratado pela CazéTV em maio, um mês antes do início do Mundial de Clubes. O jornalista chegou ao canal do amigo e apresentador Casimiro Miguel para se tornar um dos principais comentaristas. O profissional foi escolhido para cobrir o torneio direto dos Estados Unidos na semifinal e na grande decisão.

A relação de Fernando Campos com Casimiro Miguel é de longa data. Os dois trabalharam juntos no extinto Esporte Interativo, ao lado de profissionais que hoje também integram a CazéTV, como o narrador Luis Felipe Freitas e o comentarista Guilherme Beltrão. Donan também somou passagem pela DAZN.

O jornalista falou com carinho sobre o período na ESPN, mas ressaltou o projeto da CazéTV, a amizade com os integrantes do canal e o avanço do mercado esportivo digital para explicar a mudança na carreira. O jornalista também citou a volta ao Rio de Janeiro, onde nasceu, como um dos motivos para a troca.