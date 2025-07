O Grêmio enfrenta o Palmeiras, neste sábado (26), às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo-SP, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho tem duas dúvidas na escalação: uma na defesa, outra no meio-campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Kannemann pode ser preservado

Na zaga, Kannemann pode ser preservado. Aos 34 anos, e com histórico de lesões, o argentino atuou nos últimos quatro jogos do Grêmio, em intervalo de 10 dias. Gustavo Martins e Jemerson são as opções para substituí-lo e jogar ao lado de Wagner Leonardo. Caso a escolha seja pelo primeiro, Igor Serrote entra na lateral direita.

Jemerson ou Igor Serrote podem aparecer no lugar de Kannemann. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Dois ou três volantes?

No meio-campo, com o desfalque de Villasanti, Edenilson e Alex Santana brigam pela vaga ao lado de Dodi. Também há possibilidade de ambos atuarem, em formação mais defensiva. Nesse caso, Riquelme, apesar do prestígio com o técnico Mano Menezes e, principalmente, com a torcida, deixaria o time.

continua após a publicidade

No mais, o Grêmio deve ser o mesmo que iniciou no empate em 1 a 1 com o Alianza Lima-PER, na última quarta-feira (23), que culminou na eliminação nos playoffs da Copa Sul-Americana. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann (Jemerson) (Igor Serrote) e Marlon; Dodi e Edenilson (Alex Santana); Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

Confira os jogadores do Grêmio relacionados para o jogo contra o Palmeiras

Goleiros: Tiago Volpi, Gabriel Grando e Thiago Beltrame; Laterais: Igor Serrote, João Lucas, Luan Cândido e Marlon; Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann e Wagner Leonardo; Meio-campistas: Alex Santana, Camilo, Dodi, Edenilson, Riquelme e Ronald; Atacantes: Alysson, Amuzu, Aravena, Braithwaite, Cristian Olivera, Jardiel e Pavón.

Grêmio busca recuperação após sequência indigesta

Além da eliminação para o Alianza Lima, na Sul-Americana, o Grêmio não vence há quatro jogos. O Tricolor Gaúcho é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos — três a mais do que o Santos, primeiro time na zona