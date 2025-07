Cruzeiro e Ceará vão se enfrentar apenas pela quarta vez no Mineirão

Cruzeiro e Ceará, que se enfrentam neste domingo (27), às 16h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, têm um retrospecto antigo de confrontos, mas com poucas partidas. O jogo deste domingo (27), por exemplo, será apenas o quarto entre as equipes no Gigante da Pampulha e em Belo Horizonte.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O primeiro jogo entre a Raposa e Vozão no Mineirão foi em 29 de agosto de 1971, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano – foi também o primeiro confronto oficial entre as duas equipes. O Cruzeiro goleou por 6 a 0, gols de Tostão (2), Roberto Batata, Evaldo, Perfumo e Baiano.

Cruzeiro e Ceará voltaram a se enfrentar no estádio pelo Brasileirão somente em 2018, com vitória cearense por 2 a 0. No ano seguinte, a equipe celeste deu o troco e venceu por 1 a 0. Nos Brasileiros de 2010 e 2011, quando o Ceará estava na Série A, o Mineirão esteve fechado para reformas visando a Copa do Mundo de 2014, e os confrontos foram disputados em Sete Lagoas (vitória do Cruzeiro por 2 a 0, em 2010) e Uberlândia (vitória celeste por 1 a 0, em 2011).

continua após a publicidade

Em 2018, o Ceará derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão (Foto: Fernando Michel)

Antes da adoção dos pontos corridos no Brasileirão, os dois times se enfrentaram nas edições de 1972, 1974 e 1979, sempre com jogos em Fortaleza. Curiosamente, as três partidas terminaram com o mesmo placar: 1 a 1.

➡️Leonardo Jardim deve poupar titulares no jogo contra o Ceará

Histórico do confronto entre Cruzeiro e Ceará é favorável ao time celeste

A história dos duelos entre Cruzeiro e Ceará começou com um amistoso em 19 de junho de 1962, vencido pela equipe cearense por 3 a 2, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

continua após a publicidade

Ao todo, Cruzeiro e Ceará se enfrentaram 15 vezes, com sete vitórias da Raposa, três do Vozão e cinco empates. Os cruzeirenses marcaram 22 gols, e os cearenses, 12.

No confronto deste domingo (27), as duas equipes vivem situações opostas no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro lidera com 34 pontos, um à frente do Flamengo, que tem um jogo a menos, está invicto há 11 rodadas e é o melhor mandante da competição, com sete vitórias e um empate. O Ceará ocupa a 13ª colocação, com 18 pontos, e vem de três derrotas: 2 a 0 para o Mirassol, 1 a 0 para o Internacional e 1 a 0 para o Corinthians.