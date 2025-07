Jogar no Maracanã ou vencer um reality show? Radamés revela o que é mais difícil

Radamés Martins Rodrigues da Silva, conhecido como Radamés, já viveu momentos de pressão tanto dentro dos gramados quanto sob os holofotes da televisão. Campeão do Power Couple Brasil 2025, ao lado da esposa Carol, o ex-jogador comparou os desafios de vencer um reality show e os grandes momentos da carreira como jogador.

- Ah, os dois têm a sua importância pra mim. Eu costumo dizer que tive alguns momentos importantes dentro do futebol, mas algo que fica marcado, com certeza, foi a minha estreia no profissional, no estádio mais famoso do mundo, que é o Maracanã. Então, assim, fica marcado na minha memória - disse Radamés, em entrevista ao Lance!.

Revelado pelo Fluminense em 2005, o ex-atleta também defendeu clubes como Juventude, Náutico e Brasiliense, além de uma passagem no futebol dos Emirados Árabes. Segundo ele, a emoção de estrear no Maracanã é única, mas a experiência de participar de um reality show exige uma força emocional diferente.

- Eu acho que a final do reality, pra mim, é mais difícil. Por quê? O futebol era algo que eu dominava, eu dependia de mim, dos meus amigos, dependia da semana de treinamento que nós fizemos. Então era algo mais… a gente tinha uma autonomia, vamos dizer assim, sobre o que poderia acontecer ou não. Lógico que a gente dependia do adversário, de quem ia segurar ou não, mas a gente já sabia mais ou menos o que poderia acontecer. A gente fazia o treino pensando no jogo - disse o ex-jogador, que completou:

- Mas você ser campeão de reality show também lembra uma história, fica marcado. Porque você está sendo julgado, né? Eu acho que o maior medo do ser humano, realmente, é esse julgamento do público. E aí você entrar no reality e ser julgado por pessoas que você se sentia abraçado, acolhido, validado, isso também tem que ficar marcado.

Com 54,24% dos votos do público, Radamés e Carol venceram a edição de 2025 do programa. Agora, o ex-jogador se prepara para novos desafios, conciliando projetos pessoais com a vida em família, em Brasília.