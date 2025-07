Max Verstappen venceu a corrida sprint do GP da Bélgica de F1, realizado neste sábado (26). Apesar do risco de chuva no fim de semana, toda a prova foi realizada com a pista seca. Logo na primeira volta, Oscar Piastri perdeu a liderança e não conseguiu mais se recuperar, enquanto ainda se defendia de Lando Norris, que ficou em terceiro. Ainda neste sábado será definido o grid de largada da corrida, na classificação, às 11h (de Brasília). A corrida será no domingo, às 10h.

Sem muitas emoções, Gabriel Bortoleto conquistou uma posição antes mesmo do início da prova, com a "retirada" de Pierre Gasly por problemas no carro. O brasileiro se defendeu bem na largada e manteve firma a nona colocação.

Como foi a corrida sprint?

A largada de Oscar Piastri parecia muito boa, mas a "maldição" do P1 aconteceu mais uma vez no GP da Bélgica. Ainda na primeira volta, Max Verstappen aproveitou o vácuo para ultrapassar por fora e assumir a liderança da prova. O mesmo aconteceu com Lando Norris e Charles Leclerc, com o monegasco conquistando o terceiro lugar. Gabriel Bortoleto, que ganhara uma posição com a ausência de Pierre Gasly no grid de largada, defendeu bem a posição e se manteve em nono.

A desvantagem de Norris foi rapidamente recuperada pelo britânico na quarta volta, quando tomou de volta a terceira posição. O francês Gasly entrou na pista, apesar de estar duas voltas atrasado do pelotão. Com isso, destaca-se a estratégia dos pilotos da parte debaixo da tabela para aproveitar a prova como teste, já que há apenas um treino livre em Spa.

A briga pelo topo continuou firme entre Verstappen e Piastri, que permanecia a menos de 1 segundo do holandês. A distância chegou a 0,8 s, mas logo o piloto da McLaren voltou a apertar, principalmente com a aproximada de Norris logo atrás.

No meio da tabela, Bortoleto tentava fechar a diferença para Isack Hadjar pela oitava colocação. O brasileiro, no entanto, precisava se defender de Liam Lawson e a desvantagem sobre o novato da Racing Bulls so aumentou. Apesar disso, manteve-se forte contra Lawson.

De volta para a liderança, Piastri sofria em uma disputa dupla contra Verstappen e o companheiro de equipe, que chegava por trás. Em destaque, Norris preservou a bateria do carro bem mais que o australiano durante todo o circuito. A briga era acirrada, mas a corrida sprint é curta e o fim estava cada vez mais próximo. Após a recuperada de Norris, não houve mais mudanças no top-10 do grid.

Verstappen liderou todo a corrida, seguido de perto por Piastri e Norris. Apesar da ultrapassada no início, Leclerc ficou para trás das McLaren, com a quarta colocação. Logo depois, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Liam Lawson fecharam o top-10. Vale destacar que, na corrida sprint, a zona de pontuação vai até o oitavo lugar.

Veja a programação do GP da Bélgica na F1 2025

➡️ Sexta-feira, 25 de julho

🏎️ Classificação da corrida sprint: 11h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 26 de julho

🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 27 de julho

🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília