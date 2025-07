Internacional vence mais uma e afunda Santos no Z4

Com as duas equipes querendo escapar da zona de rebaixamento, o Internacional se deu melhor na partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Colorado venceu o Santos por 2 a 1, gols dos colombianos Carbonero e Rafael Borré, para o time gaúcho – Barreal descontou –, e afundou o Peixe no Z4. Mesmo sofrendo pressão na maior parte do confronto da noite desta quinta-feira (23), na Vila Belmiro, o Alvirrubro conseguiu segurar o placar e abriu seis pontos do 17º colocado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

➡️Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com o resultado, o Alvirrubro avançou para 20 pontos em 15 jogos, com quatro vitória, cinco empates e cinco derrotas. Enquanto isso, o Santos permaneceu no Z4, com 14 pontos, quatro vitórias, dois empates e nove derrotas.

Como foi Santos x Internacional pelo Brasileirão

Precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, o Santos deu o tom de como queria levar a partida logo no começo do jogo. Após uma primeira chance, ainda no primeiro minuto, com o garoto Rollheiser, o Peixe forçava os erros do Internacional com a marcação sob pressão. Como o Colorado também queria se distanciar do Z4, não deixou assim por muito tempo, engatando três chances seguidas.

continua após a publicidade

Logo na primeira, aos 8, Alan Patrick achou Carbonero entrando pela esquerda. Com frieza, o colombiano possou por Escobar, tirou Brazão e meteu a bola na rede. Gol o Inter! 0 a 1. Aos 13, o 7, de novo, recebeu na frente da área, mas bateu por cima. Aos 16, o 10 cobrou falta na cabeça de Vitão, que colocou para fora. À frente no placar, o Inter resolveu deixar a bola com o Santos, que parava na boa marcação armada por Roger Machado.

Até que, a partir dos 30, o Santos começou a empilhar chances. Aos 33, Rochet abafou chute de Escobar. Sete minutos depois, defendeu cabeceada de Neymar. Aos 43, o 1 viu a bola beijar sua trave esquerda em chute de Deivid Washington. E aos 45, o 10 alvinegro bateu de fora. Aos 46, o Inter respondeu. Em contra-ataque, Carbonero acionou Wesley, que tentou de canhota, para grande defesa de Brazão.

continua após a publicidade

Na volta para o segundo tempo, logo aos 30 segundo, o Inter avançou com perigo. Wesley cruzou e Borré bateu para nova defesa de Brazão. Aos 6, em contra-ataque, Alan Patrick fez o que não costuma fazer. Errou. Bateu por cima. Quatro minutos depois, o Peixe respondeu. Três vezes em dois minutos. Aos 10, Deivid Washington acertou a trave. Aos 11, o 36 girou sobre a marcação e chutou prensado. Aos 12, Neymar recebeu na área e chutou por cima.

Até que, aos 26, Alan Patrick tentou cruzar e a bola bateu na mão de Escobar. Pênalti, só confirmado após intervenção do VAR. O 10 deixou a cobrança para Rafael Borré. Depois de quase dois meses sem balançar as redes, o 19, enfim, voltou a comemorar. Gol do Inter! 0 a 2. Aos 34, quando começou a chover na Vila, o Santos tentou responder. Em bola levantada na área, Neymar cabeceou para baixo, mas Rochet ficou com ela.

A partida se encaminhava para o final quando em ataque do Santos, após um bate-rebate, a bola sobrou para Barreal chutar alto, para o fundo das redes de Rochet. Gol o Santos! 1 a 2. Aos 48, chute de Neymar bateu na trave e quicou em cima da linha. O VAR confirmou que não foi gol.

O que vem pela frente

Na 17ª rodada, o Santos vai a Recife, enfrentar o Sport, sábado (26), às 18h30min, na Ilha do Retiro. Já o Inter recebe o Vasco, domingo (27), no mesmo horário, no Beira-Rio. Como tomou terceiro amarelo, Vitão ficará fora do jogo.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X INTERNACIONAL

16ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 23/7/2025,21h30min (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

🥅 Gols: Carbonero (8’/1º), Rafael Borré (29'/2º), Barreal (46'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Igor Vinícius, João Bassos e Souza (S); Valencia e Vitão (I)

🟥 Cartões vermelhos:

💸 Renda: R$ 829.975

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 11.686

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar (Igor Vinícius), João Basso, Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Neymar; Rollheiser (Robinho Jr), Deivid Washington (Luca Meirelles) e Guilherme (Barreal).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa), Bruno Henrique (Luis Otávio) e Alan Patrick; Wesley (Alan Benítez), Rafael Borré (Valencia) e Carbonero (Bruno Tabata).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)

4️⃣ Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)