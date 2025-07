Internacional tem cinco nomes no departamento médico

O Internacional atualizou a situação de quatro dos cinco nomes que estão no departamento médico. O caso mais recente é o do goleiro Ivan Quaresma que teve um problema no joelho esquerdo. Único ausente no boletim, o volante Fernando segue protocolo de tratamento do rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho direito. Confira como estão os quadros.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O caso mais recente

Terceiro goleiro do Colorado, Ivan Quaresma será submetido a uma artroscopia após sofrer uma entorse no joelho esquerdo durante um treinamento no CT Parque Gigante. Os exames apontaram uma lesão nos meniscos e o diagnóstico indicou a necessidade do procedimento cirúrgico.

O boletim do DM não prevê um prazo de retorno aos gramados. Ivan havia sido contratado para ser reserva de Sergio Rochet, mas perdeu a posição devido à ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito quando de sua chegada ao Beira-Rio, em 2024.

continua após a publicidade

Próximo de retorno

Mesmo sem previsão de alta, outros três casos estão próximo de retorno. O atacante Vitinho e o volante Ronaldo já estão na fase final de tratamento. Ambos realizam retreinamento físico e já começam a trabalhar com bola. O camisa 28, inclusive, já atuou de treinos táticos e técnicos com os demais companheiros.

Já o caso de Ricardo Mathias é mais leve. O atleta reclamou de desconforto muscular na coxa esquerda e acabou ficando fora das últimas três partidas. Passará por reavaliação.

continua após a publicidade

Vitinho já trabalha com bola no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Fernando só volta novembro

Apesar da gravidade da lesão, o 5 alvirrubro segue o protocolo sem procedimento cirúrgico. Dessa forma, o jogado passar por tratamento da LCP com acompanhamento médico em etapas pré-definidas para a recuperação.

O tempo de retorno é de quatro a seis meses, com a possibilidade de Fernando retornar aos gramados entre o meio e o fim de outubro em um cenário otimista, ou no início de 2026 no mais pessimista.