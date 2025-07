Quem é Marcus Buchecha? 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu e estreante no UFC

O brasileiro Marcus "Buchecha" Almeida, 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, fará sua aguardada estreia no UFC neste sábado (26), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Considerado uma lenda da arte suave, Buchecha enfrentará o eslovaco Martin Buday na categoria dos pesos-pesados.

continua após a publicidade

➡️ Whittaker x de Ridder: confira card, onde assistir e horário do UFC Abu Dhabi

Quem é Marcus Bucheca?

Marcus Vinicius Oliveira de Almeida, conhecido como o maior campeão mundial de jiu-jitsu, nasceu em São Vicente, São Paulo. Ele foi introduzido ao esporte durante sua adolescência.

Com talento físico e aprimoramento técnico sob a orientação de Cavaca, Buchecha rapidamente se destacou nas faixas coloridas, conquistando títulos tanto no Brasil quanto no exterior. Após vencer o campeonato mundial na faixa marrom, ele foi promovido à faixa preta por Cavaca em 2010, pouco após seu pai também receber a faixa preta.

continua após a publicidade

➡️ Topuria ‘fecha as portas’ para Tsarukyan em luta pelo cinturão; rival rebate

Conquistas no jiu-jitsu

No seu primeiro ano como faixa preta, Marcus causou impacto ao vencer tanto a categoria quanto o absoluto no Campeonato Mundial Sem Kimono, repetindo essa conquista no ano seguinte.

Em 2012, durante sua estreia em Mundiais, Marcus, apelidado de Buchecha, enfrentou Rodolfo Vieira, que se tornaria seu principal rival. Embora Rodolfo o tenha finalizado com um arm lock naquela ocasião, Marcus venceu os seis encontros subsequentes, criando duelos memoráveis no esporte.

continua após a publicidade

Marcus conquistou 13 títulos mundiais, incluindo ouros duplos em 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2019. Em 2018, ele encontrou seu amigo Leandro Lo na final, mas devido a uma lesão de Leandro, cedeu-lhe o título como gesto de amizade. No ano seguinte, Leandro retribuiu o gesto.

Além dos títulos mundiais, Marcus é bicampeão do ADCC, venceu cinco vezes o World Pro de Abu Dhabi e foi campeão peso e absoluto do Pan-Americano. Com 138 vitórias na faixa preta, 100 por finalização, e apenas 14 derrotas, Marcus é considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos.

➡️ Wanderlei Silva provoca e garante nocaute em Belfort: 'Psicológico muito fraco'

Mudança para o MMA

Reconhecido como um dos maiores campeões da "arte suave", o brasileiro ingressou no MMA em 2021, participando da organização asiática ONE Championship. Ele começou com uma vitória por finalização no primeiro round e seguiu com mais três vitórias rápidas, destacando-se entre os pesos pesados do MMA.

Em agosto de 2023, Buchecha enfrentou sua primeira derrota, perdendo para "Reug Reug" Oumar Kane, o campeão dos pesos pesados do ONE, por decisão dos juízes.

Com dificuldades para agendar lutas frequentes no ONE, Buchecha revelou os desafios enfrentados. Após quatro lutas em 11 meses, as oportunidades escassearam, resultando em apenas duas lutas nos dois anos seguintes. Ele se despediu do ONE Championship em novembro, finalizando Amir Aliakbari. Por fim, Marcus assinou com o UFC em julho e já teve sua luta anunciada contra o eslovaco Martin Buday nos pesados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte