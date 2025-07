Emerson Royal, nova contratação do Flamengo, desembarcou no Rio de Janeiro por volta das 6h30 da manhã deste sábado (26). O lateral-direito passará por exames médicos antes de assinar com o clube. Com passagens por Barcelona, Real Betis, Tottenham e Milan, além da Seleção Brasileira, o jogador chega para assumir a vaga deixada por Wesley, que está a caminho da Roma.

Poucos torcedores marcaram presença no aeroporto do Galeão. No entanto, os que estavam presentes se mostraram otimistas com o time, especialmente depois das movimentações desta janela de transferências. O sósia de Jorge Jesus confessou que sequer dormiu para receber Royal e afirmou que, em 2025, o Flamengo vai "bater todos os recordes", confiando que Filipe Luís pode igualar o feito do treinador português.

O lateral vinha negociando com o Besiktas, da Turquia, nos últimos dias. Aliás, havia um acordo verbal entre o Milan, detentor dos direitos de Emerson Royal, e o clube turco pela contratação do jogador, que chegaria por empréstimo com opção de compra. Ele já havia, inclusive, exames médicos agendados. Foi aí que o Flamengo entrou na jogada e mudou o cenário.

O Rubro-Negro irá desembolsar cerca de nove milhões de euros (R$ 58 milhões na cotação atual) por parte dos direitos econômicos de Emerson Royal. O acerto foi inicialmente publicado pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmado pelo Lance!.

Torcedores marcam presença na chegada de Emerson Royal ao Rio (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Sonho em jogar pelo Flamengo

Em entrevista ao site Coluna do Fla em 2022, Emerson Royal revelou que tem o sonho de atuar pelo Flamengo em algum momento na carreira. Na época, o brasileiro atuava pelo Tottenham, da Inglaterra.

— Quem não jogaria no Flamengo? Meu sonho é um dia jogar no Flamengo. É único clube do Brasil hoje que se aproxima do nível de clubes da Premier League — revelou Emerson.

Além disso, outro fator que fez Emerson Royal olhar com bons olhos a oferta do Flamengo é a possibilidade de retornar para a Seleção Brasileira. Atualmente, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro, além do próprio Wesley, contam com uma atenção especial do técnico Carlo Ancelotti.

Emerson Royal sonha em voltar a Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

