Abel Braga relembra Brasileirão vencido pelo Flamengo: ‘Inter perdeu no apito’

O convidado do Resenha ESPN da última sexta-feira (25), foi o técnico Abel Braga. Ao lado dos ex-jogadores Lugano, Silas, Zinho e André Plihal, o treinador relembrou o Campeonato Brasileiro de 2020, em que o Internacional terminou como vice-campeão, apenas um ponto atrás do líder Flamengo.

continua após a publicidade

O programa destacou a campanha marcante da equipe gaúcha, que incluiu uma goleada histórica por 5 a 1 sobre o São Paulo, liderada pelo jovem atacante Yuri Alberto. O título, no entanto, escapou na última rodada, após um empate contra o Corinthians.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na partida decisiva, o Inter teve um pênalti anulado após revisão do VAR — decisão que até hoje incomoda Abel Braga. Segundo ele, houve um lance semelhante a favor do Flamengo durante a competição, com interpretação diferente da arbitragem.

continua após a publicidade

- Nesse jogo, teve o pênalti, o VAR chamou e não marcou. Então eu falo: foi no apito. O Inter perdeu no apito de forma vergonhosa - declarou o treinador.

➡️ Como Roger Machado pode montar o meio-campo do Internacional

Caso tivesse vencido o Corinthians, o Internacional teria conquistado o título brasileiro de 2020 — um troféu que o clube não levanta desde 1979. Abel Braga, por sua vez, acumula títulos importantes na carreira. Foi campeão da Libertadores de 2006 pelo Internacional e, no Campeonato Brasileiro, levantou a taça em 2012, como técnico do Fluminense.

continua após a publicidade