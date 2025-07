Zagueiro pode voltar a jogar após dez meses no Internacional

Foram dez meses entre cirurgia, recuperação e retreinamento. Agora, passado o período, Gabriel Mercado pode iniciar um jogo pelo Internacional pela primeira vez desde setembro do ano passado. O argentino tem a chance de substituir Vitão, suspenso por ter tomado cartão amarelo no 2 a 1 sobre o Santos, na quarta-feira (23), na Vila Belmiro, seu terceiro, na partida contra o Vasco, neste domingo (27), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As outras opções do técnico Roger Machado para a vaga de Vitão são Clayton Sampaio e Juninho. O primeiro, porém, ainda não se afirmou no clube e não foi bem no primeiro tempo do 1 a 0 sobre o Vitória. Já o segundo é canhoto, assim como o outro titular, Victor Gabriel.

Última vez foi em setembro de 2024

Apesar de ter sido relacionado nas três últimas partidas – Vitória, Ceará e Santos –, o jogador de 38 anos não entra em campo desde setembro de 2024. No dia 22 daquele mês, o Inter enfrentava o São Paulo, no Morumbis, quando, num lance contra André Silva, o zagueiro sentiu o joelho esquerdo.

Diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior, o argentino passou por uma cirurgia para reconstrução dos tecidos e voltou lentamente aos trabalhos. Primeiro, a recuperação. Depois, a fisio. Então, o retreinamento, o reencontro com a bola, com os companheiros de time, enfim, a chance de iniciar um jogo.

Intensidade nos treinos

Desde que retomou os trabalhos com o grupo, Mercado vem treinando com intensidade, o que demonstra a plena recuperação.

Participou, inclusive, de um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, no dia 14. O defensor participou de toda a atividade, que teve dois tempos de 30 minutos cada, marcando um dos gols do enfrentamento.

