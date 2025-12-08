Gabi, Zhu, Antropova, De Gennaro, Macris, Brait: as estrelas do Mundial de Clubes de Vôlei

O Mundial de Clubes Feminino de Vôlei terá uma verdadeira constelação em quadra. O torcedor que for à Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo, terá a chance de ver algumas das maiores estrelas da história do esporte em quadra.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato

➡️Confira como os principais times chegam ao Mundial de Clubes de vôlei feminino

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ao todo, oito times disputam o Mundial, divididos em dois grupos. Os dois times italianos, campeão e vice da Champions, são as equipes com mais jogadoras de repercussão mundial em seus elencos. Veja quem vai estar em quadra para buscar o maior título de clubes.

continua após a publicidade

Gabi Guimarães

A ponteira da seleção é o pilar de segurança do Conegliano e promete ser a mais assediada pela torcida local. A brasileira é a jogadora mais completa da atualidade e entrega bons números em todos os fundamentos: passe, defesa, ataque, saque e bloqueio.

Zhu Ting



O nome que dá arrepios na torcida brasileira. A ponteira foi a a principal jogadora da China na conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, em 2016. A equipe asiática foi a responsável por eliminar o Brasil nas quartas de final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Haak

A oposta sueca é a principal viradora de bolas do time italiano. Junto a Egonu, Antropova, Boskovic e Vargas forma o quinteto com mais poderia ofensivo do mundo.

De Genaro

A líbero italiana ganhou todos os títulos possíveis em nível mundial e decidiu se aposentar da seleção depois disso. É considerada uma das melhores da história na posição.

Antropova

Ekaterina Antropova tem apenas 22 anos, mas já ganhou todos os torneios pela seleção italiana. Campeã olímpica, mundial e da Liga das Nações já faz sombra a Egonu. Do alto dos seus 2,02m, assusta defesas e bloqueios que enfrenta.

Antropova pela Seleção Italiana (Foto: Reprodução/ instagram)

Maja

A levantadora sérvia é o cérebro da equipe do Scandicci. Campeã mundial e europeia, é uma jogadora que pode desequilibrar qualquer jogo.

Macris

A levantadora da seleção brasileira é conhecida pelo improviso e pelo jogo veloz. Para o Praia tentar jogar de igual para igual contra as potências europeias, vai precisar de sua levantador inspirada.

Macris e Gabi serão rivais no Mundial de Clubes (Crédito: FIVB /Divulgação)

Brait

Capitã e líder moral do Osasco, a líbero é a única jogadora que estava na campanha do último título Mundial de um time brasileiro. Se tiver em seus melhores dias, é capaz de ajudar a parar o poderio ofensivo dos rivais italianos.

Grupo A

Osasco (BRA)

Zhetysu (KAZ)

Scandicci (ITA)

Alianza Lima (PER)

Grupo B