Mundial de Clubes feminino de vôlei: venda de ingressos reabre nesta segunda-feira (8)
Torneio começa nesta terça-feira (9)
Nesta segunda-feira (8), às 12h (de Brasília), a venda de ingressos para o torneio internacional será reaberta no site da Ticketmaster. Na primeira etapa, as entradas esgotaram em apenas 15 minutos.
São Paulo sediará a elite do vôlei feminino mundial. O Mundial de Clubes acontecerá entre os dias 9 e 14 de dezembro na Arena Mercado Livre Pacaembu.
Osasco e Praia Clube na disputa
O campeonato reunirá as oito melhores equipes da temporada, incluindo as potências brasileiras Osasco e Praia Clube. A capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães, também estará em quadra defendendo a equipe italiana Conegliano.
O Osasco garantiu sua vaga após conquistar o título da Superliga 2024/25, enquanto o Praia Clube chega como campeão do Sul-Americano. Além dos times brasileiros, o Mundial contará com a participação de: Conegliano e Scandicci, da Itália; Alianza Lima, do Peru; Zhetysu, do Cazaquistão; Zamalek, do Egito; e Orlando Valkyries, dos Estados Unidos.
Programação
9 de dezembro
- 10h: Praia Clube x Zamalek
- 13h30: Conegliano x Orlando
- 17h: Zhetysu x Scandicci
- 20h30: Osasco x Alianza Lima
10 de novembro
- 10h: Praia Clube x Orlando
- 13h30: Zhetysu x Alianza
- 17h: Conegliano x Zamalek
- 20h30: Osasco x Scandicci
11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
Formato
As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.
Grupo A
- Osasco (BRA)
- Zhetysu (KAZ)
- Scandicci (ITA)
- Alianza Lima (PER)
Grupo B
- Conegliano (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Zamalek (EGY)
- Orlando Valkyries (USA)
