Mundial de Clubes feminino de vôlei: venda de ingressos reabre nesta segunda-feira (8)

Torneio começa nesta terça-feira (9)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/12/2025
11:22
Praia Clube vence Mackenzie pela Superliga Feminina (Foto: Divulgação/ Praia Clube Uberlândia)
imagem cameraPraia Clube vence Mackenzie pela Superliga Feminina (Foto: Divulgação/ Praia Clube Uberlândia)
Nesta segunda-feira (8), às 12h (de Brasília), a venda de ingressos para o torneio internacional será reaberta no site da Ticketmaster. Na primeira etapa, as entradas esgotaram em apenas 15 minutos.

São Paulo sediará a elite do vôlei feminino mundial. O Mundial de Clubes acontecerá entre os dias 9 e 14 de dezembro na Arena Mercado Livre Pacaembu.

Osasco e Praia Clube na disputa

O campeonato reunirá as oito melhores equipes da temporada, incluindo as potências brasileiras Osasco e Praia Clube. A capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães, também estará em quadra defendendo a equipe italiana Conegliano.

O Osasco garantiu sua vaga após conquistar o título da Superliga 2024/25, enquanto o Praia Clube chega como campeão do Sul-Americano. Além dos times brasileiros, o Mundial contará com a participação de: Conegliano e Scandicci, da Itália; Alianza Lima, do Peru; Zhetysu, do Cazaquistão; Zamalek, do Egito; e Orlando Valkyries, dos Estados Unidos.

Osasco venceu o Sesi-Bauru e conquistou a Supercopa de Vôlei
Osasco venceu o Sesi-Bauru e conquistou a Supercopa de Vôlei (Foto: Osasco Voleibol Clube)

Programação

9 de dezembro

  • 10h: Praia Clube x Zamalek
  • 13h30: Conegliano x Orlando
  • 17h: Zhetysu x Scandicci
  • 20h30: Osasco x Alianza Lima

10 de novembro

  • 10h: Praia Clube x Orlando
  • 13h30: Zhetysu x Alianza
  • 17h: Conegliano x Zamalek
  • 20h30: Osasco x Scandicci

11 de dezembro

  • 10h: Zamalek x Orlando
  • 13h30: Conegliano x Praia Clube
  • 17h: Scandicci x Alianza
  • 20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

  • 13h: semifinal 1
  • 16h30: semifinal 2

14 de dezembro

  • 13h: disputa pelo bronze
  • 16h30: final

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal. 

Grupo A

  • Osasco (BRA)
  • Zhetysu (KAZ)
  • Scandicci (ITA)
  • Alianza Lima (PER)

Grupo B

  • Conegliano (ITA)
  • Praia Clube (BRA)
  • Zamalek (EGY)
  • Orlando Valkyries (USA)

