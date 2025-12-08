menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores se revoltam com premiação de jogador do Corinthians: 'Loucura'

Atacante conquistou prêmio de revelação do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
17:30
Elenco do Corinthians antes de confronto contra o Fortaleza, pela 37ª rodada do Brasileirão (Foto: Edileudo Rodrigues/MyPhoto Press/Gazeta Press)
O Campeonato Brasileiro terminou, no último domingo (8), e com isso, revistas e emissoras esportivas premiaram os jogadores. Uma das premiações foi o "Troféu Mesa Redonda", da TV Gazeta. Para a categoria "revelação", o veículo selecionou o atacante Gui Negão, do Corinthians. A decisão gerou revolta nas redes sociais.

Torcedores reprovaram a escolha da joia das categorias de base do Timão. Ao argumentarem contra, internautas destacaram a presença de dois jogadores, que teriam se destacado mais que o atleta do alvinegro. Foram eles: Allan, do Palmeiras, e Rayan, do Vasco.

A mobilização foi grande. Os torcedores que mais se mostraram frustrados com a premiação foram a favor de Rayan. Diversos internautas fizeram coro sobre a suposta "injustiça" na premiação. Veja a repercussão abaixo:

Gui Negão

A joia das categorias de base do Corinthians foi um dos destaques positivos da temporada da equipe de Dorival Júnior. Ao todo, o jovem de apenas 18 anos, participou de 22 jogos do Brasileirão, tendo marcado três gols e apenas uma assistência.

Allan, do Palmeiras, jogador citado por torcedores como outra possível revelação do Campeonato Brasileiro, teve números semelhantes. Sobre o comando de Abel Ferreira, o atacante, de 21 anos, jogou 28 partidas, tendo dois gols marcados e três assistências.

Rayan, do Vasco, de fato, se destaca dos demais nos números somados ao longo do Brasileirão. Ele participou de 34 jogos da equipe carioca, tendo 14 gols marcados e uma assistência.

Gui Negão foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro pelo prêmio Mesa Redonda (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
