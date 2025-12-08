O Campeonato Brasileiro terminou, no último domingo (8), e com isso, revistas e emissoras esportivas premiaram os jogadores. Uma das premiações foi o "Troféu Mesa Redonda", da TV Gazeta. Para a categoria "revelação", o veículo selecionou o atacante Gui Negão, do Corinthians. A decisão gerou revolta nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Hugo Souza revela sonho com a Copa do Mundo e desabafa: 'Estava desempregado'

Torcedores reprovaram a escolha da joia das categorias de base do Timão. Ao argumentarem contra, internautas destacaram a presença de dois jogadores, que teriam se destacado mais que o atleta do alvinegro. Foram eles: Allan, do Palmeiras, e Rayan, do Vasco.

A mobilização foi grande. Os torcedores que mais se mostraram frustrados com a premiação foram a favor de Rayan. Diversos internautas fizeram coro sobre a suposta "injustiça" na premiação. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Neymar em Santos x Cruzeiro divide opiniões: 'Claramente'

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gui Negão

A joia das categorias de base do Corinthians foi um dos destaques positivos da temporada da equipe de Dorival Júnior. Ao todo, o jovem de apenas 18 anos, participou de 22 jogos do Brasileirão, tendo marcado três gols e apenas uma assistência.

Allan, do Palmeiras, jogador citado por torcedores como outra possível revelação do Campeonato Brasileiro, teve números semelhantes. Sobre o comando de Abel Ferreira, o atacante, de 21 anos, jogou 28 partidas, tendo dois gols marcados e três assistências.

continua após a publicidade

Rayan, do Vasco, de fato, se destaca dos demais nos números somados ao longo do Brasileirão. Ele participou de 34 jogos da equipe carioca, tendo 14 gols marcados e uma assistência.