Conheça as jogadoras campeãs do mundo de futsal

O Brasil está no topo do futsal mundial, e o feito inédito tem nome e sobrenome: Seleção Brasileira Feminina de Futsal. Sob o comando do técnico Wilson Sabóia, a equipe confirmou o favoritismo e conquistou, de forma invicta, a primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal da FIFA, realizada nas Filipinas. Na grande final, no último domingo (7), a equipe brasileira não deu chances para Portugal, vencendo por 3 a 0 e levantando o troféu.

O Brasil fez história com um elenco que une talentos que brilham tanto nas quadras brasileiras quanto nos principais campeonatos europeus. Conheça as 14 jogadoras que conquistaram o primeiro título da Copa do Mundo Feminina de Futsal da FIFA, e os clubes que elas defendem:

Goleiras

Bianca: Atua pelo Stein Cascavel, no Brasil.

Júlia: Defende o Nun'Álvares, de Portugal.

Fixas

Taty: Peça crucial na defesa, joga no CMB Matera, da Itália.

Diana: Atua pelo Bitonto, também na Itália.

Camila: Defende o Nun'Álvares, em Portugal.

Alas

Amandinha: A multicampeã atua no Torreblanca Melilla, na Espanha.

Emilly: Eleita a Bola de Ouro do Mundial, é companheira de Amandinha no Torreblanca Melilla, na Espanha.

Tampa: Defende o Roma, na Itália.

Débora Vanin: Bola de Prata do torneio, joga no CMB Matera, na Itália.

Simone: Atua pelo Kristall, na Rússia.

Luana Rodrigues: Defende o Stein Cascavel, no Brasil.

Pivôs:

Natalinha: Atua pelo Taboão Magnus, no Brasil.

Ana Luiza: Defende o Torreblanca Melilla, na Espanha.

Luciléia: A veterana da Seleção joga pelo Bitonto, na Itália.

Os gols que selaram a vitória e o título histórico foram marcados por Emilly, Amandinha e Débora Vanin. O Brasil, que já era hexacampeão do Mundialito e campeão sul-americano, escreveu o capítulo mais glorioso de sua história.

Brasil é campeão da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)

A campanha brasileira foi marcada por atuações coletivas impecáveis, mas três nomes se destacaram com prêmios e feitos marcantes:

Emilly (Ala): A grande estrela da competição. Além de abrir o placar na final, ela dominou os prêmios individuais, levando a Bola de Ouro (melhor jogadora) e a Chuteira de Ouro (artilheira do torneio com sete gols).

Amandinha (Ala): Considerada a maior jogadora da história, oito vezes a Melhor do Mundo, Amandinha finalmente conquistou o título que faltava para coroar sua carreira lendária. Ela marcou o segundo gol da final e consolidou-se como um dos pilares de liderança e técnica da equipe.

Débora Vanin (Ala): Autora do terceiro gol, que sacramentou a vitória, Débora também teve seu talento reconhecido individualmente ao receber a Bola de Prata do Mundial.

Além delas, a fixa Taty, capitã do Brasil, foi eleita a Jogadora da Partida na final, e a pivô Lucileia, de 42 anos, foi a jogadora mais velha entre todas as 224 participantes da Copa. O Brasil ainda faturou o Prêmio Fair Play da FIFA.

A conquista nas Filipinas não foi apenas uma vitória, mas a confirmação de uma hegemonia. O Brasil encerrou o torneio com uma campanha perfeita: 7 vitórias em 7 jogos, estendendo a sequência recorde para 43 vitórias consecutivas.

Veja como foi a campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo

Fase de Grupos: Brasil 4 x 1 Irã, Brasil 6 x 1 Itália e Panamá 0 x 9 Brasil

Quartas de Final: Brasil 6 x 1 Japão

Semifinal: Brasil 4 x 1 Espanha

Final: Brasil 3 x 0 Portugal