Estrangeiros se derretem por dupla do Botafogo: 'Grande notícia'

O final de uma temporada conturbada no Botafogo teve duas grandes notícias para o torcedor: Álvaro Montoro e Jordan Barrera. Os jovens ganharam muito protagonismo depois do Mundial sub-20 e estão chamando a atenção de estrangeiros nas redes sociais.

Neste domingo (7), o Glorioso venceu o Fortaleza no Estádio Nilton Santos por 4 a 2 e terminou o Campeonato Brasileiro na sexta posição. Mais uma vez, Montoro e Barrera se destacaram muito. Ambos marcaram golaços, mas o do colombiano foi anulado pelo VAR por pênalti de Marçal na origem da jogada.

Nas redes sociais, a moral que os jovens 'gringos' do Botafogo apareceu nem só entre os botafoguenses, mas também com muitos estrangeiros. Veja os comentários abaixo:

Botafogo e Fortaleza fizeram um jogo pegado no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Como foi a vitória do Glorioso

Precisando vencer para ter chances de carimbar vaga direta na Libertadores, o Botafogo fez um primeiro tempo com maior volume de jogo, tentando ocupar o campo adversário. O time, porém, tinha dificuldades em penetrar na área do Fortaleza, e por isso abusava das jogadas de linha de fundo, com Vitinho e Alex Telles.

Além disso, brigando pela permanência na Série A e vindo de nove jogos de invencibilidade, o Fortaleza de Martín Palermo demonstrou muito organização tática. E eficiência. Aos 16, Breno Lopes apanhou sobra de bola na entrada da área e bateu forte para abrir o marcador contra o Botafogo.

Com o placar favorável, a equipe cearense se fechou na defesa e passou a utilizar a cera e a catimba. Qualquer reposição de bola era demorada, mas isso não afetou o Botafogo; o time seguiu trabalhando a bola e buscando espaços. E, aos poucos, os diferenciais técnicos do time foram aparecendo. Até que, aos 48, Montoro pegou sobra de bola na entrada da área, levantou a cabeça e colocou a bola no ângulo esquerdo de Breno, igualando o placar para o Botafogo.

O jogo recomeçou elétrico no segundo tempo. Arthur Cabral virou para o Botafogo logo aos 2, e Barrera faria o terceiro quatro minutos depois. Mas Paulo César Zanovelli foi chamado ao VAR e anulou o gol por causa de pênalti cometido por Marçal no início da jogada. Bareiro cobrou e deixou tudo igual.

A igualdade deixou o jogo tenso e aberto até o fim. Afinal, um gol do Fortaleza tiraria do Botafogo qualquer chance de vaga direta na Libertadores. E um do alvinegro poderia decretar o rebaixamento do Fortaleza. Foi o que aconteceu: aos 38, Marçal subiu mais que a defesa tricolor após o escanteio e, de cabeça, fez 3 a 2. Mateo Ponte, no fim, ainda faria.