menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Praia Clube x Zamalek estreia Mundial de Clubes de vôlei: horário e onde assistir

Osasco e Praia são os únicos clubes brasileiros

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
08:00
Adenizia segue para mais uma temporada defendendo o Praia Clube
imagem cameraAdenizia segue para mais uma temporada defendendo o Praia Clube (Foto; Divulgação/ Praia Clube)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Praia Clube enfrenta o Zamamlek, equipe do Egito, nesta terça-feira (9), às 10h (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. A partida estreia o Mundial de Clubes de vôlei feminino e terá transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato

A equipe treinada pelo técnico português Rui Moreira foi campeã do Sul-Americano e vai em busca do título internacional inédito. Além do time do Egito, o Praia encara o Conegliano, comandado pela capitã da Seleção Brasileira Gabi Guimarães, e o Orlando Vakyries, dos Estados Unidos, na fase classificatória do Grupo B.

O Grupo A é formado pelo Osasco, Zhetysu (KAZ), Scandicci (ITA) e Alianza Lima (PER). Todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal. 

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Michelle em ação contra o Flamengo, no primeiro turno da Superliga 25/26 (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
Michelle em ação contra o Flamengo, no primeiro turno da Superliga 25/26 (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

Programação

9 de dezembro

  • 10h: Praia Clube x Zamalek
  • 13h30: Conegliano x Orlando
  • 17h: Zhetysu x Scandicci
  • 20h30: Osasco x Alianza Lima

10 de novembro

  • 10h: Praia Clube x Orlando
  • 13h30: Zhetysu x Alianza
  • 17h: Conegliano x Zamalek
  • 20h30: Osasco x Scandicci

11 de dezembro

  • 10h: Zamalek x Orlando
  • 13h30: Conegliano x Praia Clube
  • 17h: Scandicci x Alianza
  • 20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

  • 13h: semifinal 1
  • 16h30: semifinal 2

14 de dezembro

  • 13h: disputa pelo bronze
  • 16h30: final

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias