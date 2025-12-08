Praia Clube x Zamalek estreia Mundial de Clubes de vôlei: horário e onde assistir
Osasco e Praia são os únicos clubes brasileiros
O Praia Clube enfrenta o Zamamlek, equipe do Egito, nesta terça-feira (9), às 10h (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. A partida estreia o Mundial de Clubes de vôlei feminino e terá transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).
➡️Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato
A equipe treinada pelo técnico português Rui Moreira foi campeã do Sul-Americano e vai em busca do título internacional inédito. Além do time do Egito, o Praia encara o Conegliano, comandado pela capitã da Seleção Brasileira Gabi Guimarães, e o Orlando Vakyries, dos Estados Unidos, na fase classificatória do Grupo B.
O Grupo A é formado pelo Osasco, Zhetysu (KAZ), Scandicci (ITA) e Alianza Lima (PER). Todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.
Programação
9 de dezembro
- 10h: Praia Clube x Zamalek
- 13h30: Conegliano x Orlando
- 17h: Zhetysu x Scandicci
- 20h30: Osasco x Alianza Lima
10 de novembro
- 10h: Praia Clube x Orlando
- 13h30: Zhetysu x Alianza
- 17h: Conegliano x Zamalek
- 20h30: Osasco x Scandicci
11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
