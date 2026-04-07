Ex-Flamengo, Diego Alves lança empresa para transição de carreira de atletas

Ídolo do Flamengo, Diego Alves lançou a empresa voltada ao desenvolvimento de atletas com foco na transição de carreira. A Nexus Sports Club conta com a participação de João Pedro Castilhos, diretor do Osasuna, e tem como parceria a Apex Partners, por meio da plataforma Redoma.

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A iniciativa foi estruturada a partir da experiência do ex-goleiro no futebol profissional e aborda temas ligados ao planejamento de carreira dentro e fora do esporte. A Nexus atua em cinco áreas: transição de carreira, saúde financeira, saúde mental, marca pessoal e negócios.

A parceria com a Apex insere conteúdo de educação financeira na formação dos atletas. A Redoma será responsável pela elaboração e condução dos materiais, com temas como organização patrimonial, proteção de ativos e planejamento para o período após a carreira esportiva.

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— Nosso objetivo sempre foi preparar o atleta para muito além do campo. Com a Apex e a Redoma, conseguimos elevar o nível da formação financeira, trazendo uma visão profissional, estruturada e responsável para a tomada de decisões ao longo da carreira e no pós-carreira — afirmou Diego Alves.

Além da parte educacional, a colaboração prevê ações como eventos, encontros presenciais, produção de conteúdo, gravações de podcasts e reuniões entre atletas e especialistas.

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— O atleta vive um ciclo de alta intensidade financeira em um período curto da vida. Nossa missão é ajudá-lo a transformar esse momento em patrimônio, segurança e liberdade no longo prazo — disse Henning Sandtfoss, diretor institucional da Apex.

A Nexus Sports Club foi criada para oferecer suporte na gestão de carreira e na preparação para o pós-competição, com foco em decisões estratégicas ao longo da trajetória profissional.

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Diego Alves e João Pedro Castilhos (Foto: Divulgação)

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