O Fluminense está escalado para a estreia na Libertadores nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o Deportivo La Guaira, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, pela primeira rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão exclusiva com imagens da Paramount+. O Lance! transmite o confronto no Youtube. ➡️ Acompanhe a partida no Youtube do Lance!

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Escalação

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

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Contra o Coritiba, neste sábado (4), Zubeldía teve que preservar quase todos os titulares. Canobbio, que retornou sobrecarregado da Data Fifa, nem viajou, assim como Acosta, que cumpriu suspensão. Samuel Xavier também ficou fora da relação, mas por controle de carga. Outros titulares como John Kennedy, Savarino, Renê e Jemmes ficaram no banco de reservas. Freytes, Martinelli e Hércules foram os únicos que iniciaram a partida. Os dois volantes, no entanto, tinham limitação de minutagem.

Para a estreia na Libertadores o argentino conta com o time quase completo. Apenas Bernal e Nonato, entre os principais nomes, seguem afastados pelo Departamento Médico.

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Zubeldía em treno do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Como chegam La Guaira e Fluminense?

O Deportivo La Guaira chega para a estreia sem desfalques relevantes e deve ir a campo com sua formação principal. A equipe venezuelana aposta na força ofensiva de seus atacantes, com destaque para o artilheiro da última temporada, José Alí Meza, e o colombiano Flabian Londoño, uma das principais contratações para 2026.

Do lado do Fluminense, o técnico Luis Zubeldía vai promover retornos importantes após preservações no Brasileirão. Canobbio volta a ser relacionado e inicia entre os titulares, enquanto Lucho Acosta também retorna após suspensão. As baixas seguem sendo o volante Facundo Bernal, em transição física, e Nonato, no departamento médico.

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