Joia do Fluminense brilha em título da Seleção Brasileira Sub-16

O título da Seleção Brasileira Sub-16 no Torneio de Montaigu, conquistado nesta segunda-feira (6), na França, teve participação decisiva de uma joia do Fluminense. O atacante Jean Carlos foi um dos principais destaques da campanha, com boas atuações ao longo da competição.

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Em quatro partidas, o jogador somou dois gols, uma assistência e ainda sofreu o pênalti que originou o gol do título na final contra Portugal. O desempenho mais marcante veio na vitória sobre a França, ainda na fase de grupos.

O destaque em Montaigu reforça uma trajetória consistente de Jean Carlos nas seleções de base. Em 2025, o atacante já havia sido eleito o melhor jogador da Copa 2 de Julho, torneio conquistado pela Seleção Sub-15.

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Na campanha, acumulou números expressivos: cinco gols, sete assistências e participação direta em diversas jogadas decisivas. Na final, deu assistência para o primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, desempenho que rendeu elogios internos e reconhecimento da comissão técnica.

Ainda na mesma temporada, o jovem também foi protagonista no título do Sul-Americano Sub-15, ao converter o pênalti decisivo contra a Argentina. O moleque de Xerém chamou atenção do ídolo do Tricolor, Branco, também Coordenador das Categorias de Base da Seleção Brasileira na CBF.

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Ascensão no Fluminense

Considerado um dos principais nomes da geração 2010 do Fluminense, Jean Carlos vem pulando etapas dentro do clube. Em 2024, aos 14 anos, já havia chamado atenção ao ser destaque da Copa Zico Sub-15.

No ano seguinte, manteve o alto nível e foi protagonista nas campanhas do sub-15 tricolor, além de se destacar internacionalmente na Morozov Cup, na Rússia, onde marcou um golaço na final e foi eleito o melhor ponta da competição.

O desempenho acelerou sua transição entre categorias. Ainda em 2025, foi campeão de um torneio sub-16 na China, com assistência na final contra o Benfica, e estreou no Campeonato Brasileiro Sub-17 — movimento considerado raro para a idade. Em 2026, o avanço continuou. O atacante já fez sua primeira aparição pelo time sub-20 do Fluminense, reforçando o status de uma das maiores promessas do clube.

Canhoto, Jean Carlos se destaca pela combinação de técnica, velocidade e capacidade de decisão. Com repertório ofensivo variado, atua tanto como finalizador quanto como criador de jogadas, além de apresentar mobilidade e explosão física. Internamente, o atacante é visto como um dos talentos mais promissores da base tricolor — avaliação que ganha ainda mais força após o protagonismo em mais um título com a camisa da Seleção Brasileira.

Jean Carlos em ação pelo Fluminense (Foto: Arquivo Pessoal)

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