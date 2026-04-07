Veja gols de Real Madrid x Bayern: Luis Díaz e Harry Kane marcam para os bávaros
Equipe de Harry Kane vence por 1 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
Jogando em casa, o Real Madrid sofreu um duro golpe no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Nesta terça-feira (7), o time merengue saiu atrás no placar contra o Bayern de Munique. O gol foi marcado por Luis Díaz. A partida está atualmente no intervalo.
Veja os gols do confronto entre Real Madrid x Bayern
O duelo era equilibrado, com boas chances para ambos os lados. Aos 18 minutos, porém, o Bayern aproveitou a melhor oportunidade do primeiro tempo. Vini Jr tentou recuar a bola, mas ela bateu em Olise e sobrou no meio-campo. O francês tocou para Gnabry, que dominou e acionou Harry Kane. O atacante inglês devolveu para Gnabry, que viu Luis Díaz infiltrar por trás de Trent Alexander-Arnold. O colombiano recebeu na cara do gol, dominou e bateu na saída de Lunin para abrir o placar.
O segundo gol do jogo saiu logo no início da segunda etapa. Em descida fulminante, apenas 20 segundos do apito de reinício, Olise arrastou pela direita e puxou para o meio. Na corrida, encntrou Harry Kane livre, que chutou rasteiro, acertando o canto direito de Lunin.
- Matéria
- Mais Notícias