menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Internacional

Veja gols de Real Madrid x Bayern: Luis Díaz e Harry Kane marcam para os bávaros

Equipe de Harry Kane vence por 1 a 0

Avatar
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/04/2026
16:54
Atualizado há 2 minutos
Luis Díaz comemorando o gol marcado no duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique (Foto: Thomas Coex/AFP)
Luis Díaz comemorando o gol marcado no duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique (Foto: Thomas Coex/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando em casa, o Real Madrid sofreu um duro golpe no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Nesta terça-feira (7), o time merengue saiu atrás no placar contra o Bayern de Munique. O gol foi marcado por Luis Díaz. A partida está atualmente no intervalo.

continua após a publicidade

Relacionadas

Veja os gols do confronto entre Real Madrid x Bayern

O duelo era equilibrado, com boas chances para ambos os lados. Aos 18 minutos, porém, o Bayern aproveitou a melhor oportunidade do primeiro tempo. Vini Jr tentou recuar a bola, mas ela bateu em Olise e sobrou no meio-campo. O francês tocou para Gnabry, que dominou e acionou Harry Kane. O atacante inglês devolveu para Gnabry, que viu Luis Díaz infiltrar por trás de Trent Alexander-Arnold. O colombiano recebeu na cara do gol, dominou e bateu na saída de Lunin para abrir o placar.

continua após a publicidade
Luis Díaz comemorando o gol marcado no duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique (Foto: Thomas Coex/AFP)
O segundo gol do jogo saiu logo no início da segunda etapa. Em descida fulminante, apenas 20 segundos do apito de reinício, Olise arrastou pela direita e puxou para o meio. Na corrida, encntrou Harry Kane livre, que chutou rasteiro, acertando o canto direito de Lunin.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
