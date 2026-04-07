Vasco aposta em nova formação e jovens da base para enfrentar o Barracas; veja a escalação

O Vasco está pronto para iniciar sua caminhada na Copa Sul-Americana com uma proposta ousada e cheia de novidades. Nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), o Gigante da Colina enfrenta o Barracas Central, fora de casa, apostando em uma equipe alternativa e com forte presença atletas da base.

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A decisão de poupar os titulares reflete a estratégia do clube para a sequência da temporada. O técnico Renato Gaúcho também permaneceu no Rio de Janeiro com o restante do elenco, enquanto a equipe será comandada pelo auxiliar Marcello Salles.

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Dentro de campo, a escalação chama atenção não apenas pelos nomes, mas também pelo esquema tático. O Vasco deve atuar com três zagueiros, buscando maior solidez defensiva.

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Com isso, o Vasco vai a campo com: Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão e Avellar; Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira e Spinelli.

➡️ Aposte na estreia do Vasco na Sul-Americana!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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✅ FICHA TÉCNICA

BARRACAS CENTRAL X VASCO

SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Florencio Sola

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)

🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)

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