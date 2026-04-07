Acompanhe AO VIVO a estreia do Fluminense na Libertadores de 2026

O caminho rumo à Glória Eterna começa para o Fluminense. Nesta jornada de abertura do Grupo C da Conmebol Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras viaja até a Venezuela para enfrentar o Deportivo La Guaira. Em um grupo equilibrado, que ainda conta com a altitude do Bolívar (Bolívia) e o Independiente Rivadavia (Argentina), somar pontos fora de casa é crucial. Assista ao pré-jogo no Lance!

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Jogadores do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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La Guaira e Fluminense estão no grupo C da Conmebol Libertadores, que também conta com Bolívar (Bolívia) e Independiente Rivadavia (Argentina). O Deportivo La Guaira está na sua 4ª edição de Conmebol Libertadores. O clube se classificou para a competição por ser o melhor colocado no Campeonato Venezuelano do ano passado. Atualmente, a equipe venezuelana está em segundo lugar com 20 pontos conquistados em 10 partidas no torneio nacional. O líder é a Universidad Central, que tem dois pontos a mais.

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Como chegam La Guaira e Fluminense?

O Deportivo La Guaira chega para a estreia sem desfalques relevantes e deve ir a campo com sua formação principal. A equipe venezuelana aposta na força ofensiva de seus atacantes, com destaque para o artilheiro da última temporada, José Alí Meza, e o colombiano Flabian Londoño, uma das principais contratações para 2026.

Do lado do Fluminense, o técnico Luis Zubeldía vai promover retornos importantes após preservações no Brasileirão. Canobbio volta a ser relacionado e inicia entre os titulares, enquanto Lucho Acosta também retorna após suspensão. As baixas seguem sendo o volante Facundo Bernal, em transição física, e Nonato, no departamento médico.

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✅ FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO LA GUAIRA X FLUMINENSE

LIBERTADORES – 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)

📺 Onde assistir: Paramount+ e Lance! (em aúdio)

🟨 Árbitro: José Burgos (URU)

🚩 Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

🖥️ VAR: Leodan González (URU)