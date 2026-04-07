Estrangeiros se encantam com ex-atacante do Flamengo: 'Outro nível'

Um ex-atacante do Flamengo tem se destacado muito na Liga Mexicana. Negociado pelo Rubro-Negro no começo do ano, Juninho acumula bons números e tem sido destaque no Pumas. Nas redes sociais, estrangeiros se encantaram com mais uma atuação do jogador.

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O duelo entre Guadalajara e Pumas, no último domingo (5), começou com tudo para o brasileiro. Juninho, ex-Flamengo, driblou dois e serviu Uriel Antuna, que abriu o placar. Pérez ampliou, mas viu Armando González marcar dois e empatar a partida.

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Nas redes sociais, o empate não omitiu a grande atuação do ex-atacante do Flamengo. Veja a reação dos estrangeiros com Juninho:

Ex-Flamengo, Juninho comemora gol da vitória do Pumas sobre o Puebla, pela Liga MX (Foto: Divulgação)

Veja reação dos estrangeiros com o ex-atacante do Flamengo

Tradução sobre o atacante brasileiro: Me dói dizer isso, mas o Pumas tem chances de ser campeão. Contrataram o Juninho, dispensado pelo Flamengo, têm um bom ataque e o Keylor Navas faz defesas impossíveis.

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Tradução sobre o ex-Flamengo: O que exatamente Juninho está fazendo no Pumas? A jogada que resultou no primeiro gol foi de outro nível; não sei quantos jogadores na liga conseguiriam fazer algo parecido.

Tradução sobre o Flamengo: Juninho dá o suficiente para os Pumas. Ele pode ser utilizado como um "homem de referência" de longo alcance, mantém a posse de bola e cria vantagens. Martínez é específico, Morales oferece mobilidade - atuando constantemente como segundo atacante - e o brasileiro é um camisa 9 mais equilibrado.

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Tradução: Juninho executa um duplo toque por cobertura para ultrapassar a defesa do Rojiblanca e dá a assistência para Uriel Antonia colocar os Pumas em vantagem. Este é o 5º gol que Antuna marcou contra o Chivas desde que saiu em 2022.

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