Morre Mircea Lucescu, o terceiro técnico mais vitorioso da história, aos 80 anos

O técnico romeno Mircea Lucescu morreu nesta terça-feira (7), aos 80 anos, no Hospital Universitário de Emergência de Bucareste. Ele estava internado desde 29 de março, quando passou mal durante uma reunião técnica da seleção romena. A causa da morte foi um ataque cardíaco, após complicações que incluíram arritmias cardíacas significativas, sinais de acidente vascular cerebral isquêmico e embolia pulmonar.

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Lucescu deixa um legado de 35 títulos conquistados ao longo de mais de quatro décadas de carreira, ocupando a terceira posição entre os técnicos mais vitoriosos da história do futebol, atrás apenas de Alex Ferguson (49) e Pep Guardiola (37).

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Lucescu teve grande passagem no Shakhtar Donetsk

Foi no Shakhtar Donetsk, onde permaneceu por 12 anos (2004-2016), que Lucescu viveu seu período mais glorioso. Ele conquistou oito títulos do Campeonato Ucraniano, sete Copas da Ucrânia e, em 2009, levantou a Copa da Uefa (atual Europa League) após vencer o Werder Bremen na final. O técnico também é lembrado por um episódio curioso com Pep Guardiola, quando invadiu a entrevista coletiva do espanhol gritando "Vergonha!" após o Barcelona não devolver a bola em uma jogada que resultou em gol. Anos depois, os dois forjaram uma relação de amizade e respeito mútuo.

Lucescu também teve passagens de destaque por Galatasaray e Besiktas, na Turquia, onde conquistou títulos nacionais e uma Supercopa da Uefa com o Galatasaray em 2000, ao vencer o Real Madrid. Na Itália, dirigiu a Inter de Milão, onde teve passagem marcante – e conturbada – com Ronaldo Fenômeno, além de comandar Pisa, Brescia e Reggiana.

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Mircea Lucescu foi treinador do Shakhtar Donetsk-UCR por mais de 10 anos (Foto: AFP)

Como técnico da seleção romena, Lucescu teve duas passagens (1981-1986 e 2024-2026). Na primeira, classificou o país para o Campeonato Europeu de 1984, feito inédito até então. Em 26 de março, comandou a Romênia na semifinal da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, contra a Turquia, em sua última partida no banco de reservas.

O Hospital Universitário de Bucareste emitiu nota de pesar: "Mircea Lucescu foi um dos técnicos e jogadores de futebol romenos mais bem-sucedidos, o primeiro a classificar a seleção romena para um Campeonato Europeu, em 1984. Gerações inteiras de romenos cresceram com sua imagem em seus corações, como um símbolo nacional".

Clubes como Galatasaray e Besiktas prestaram homenagens ao ex-técnico. A Federação Romena de Futebol anunciou minuto de silêncio antes da próxima rodada das competições nacionais em memória do treinador.

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