O Vasco divulgou na tarde desta terça-feira (7) a lista de jogadores relacionados para o confronto diante do Barracas Central, válido pela Copa Sul-Americana. A partida está marcada para às 19h (horário de Brasília), na Argentina.

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Conforme informado pelo Lance!, o Vasco optou por preservar a maior parte dos titulares, enviando ao confronto um grupo formado majoritariamente por jogadores reservas e atletas da equipe sub-20. Entre os nomes mais experientes e que costumam ter maior minutagem, apenas Puma Rodríguez, Hugo Moura e Nuno Moreira foram incluídos na delegação.

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Lista de relacionados do Vasco

Goleiros

13 - Daniel Fuzato

40 - Phillipe Gabriel

37 - Pablo

Laterais-direitos

2 - Puma Rodríguez

87 - Breno Vereza

54 - Alison

60 - João Vitor

Laterais-esquerdos

82 - Avellar

54 - João Vitor

Zagueiros

46 - Cuesta

43 - Lucas Freitas

64 - Walace Falcão

80 - Bruno André

Meio-campistas

25 - Hugo Moura

98 - JP

67 - Samuel

83 - Ramon Rique

50 - Gustavo Guimarães

9 - Matheus França

86 - Zuccarello

Atacantes

28 - Adson

18 - Marino

17 - Nuno Moreira

77 - Spinelli

74 - Andrey Fernandes

80 - Juninho

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Andrey Fernandes é um dos destaques da equipe sub-20 e está relacionado para a partida (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA

BARRACAS CENTRAL X VASCO

SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Florencio Sola

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)

🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)

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