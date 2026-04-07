Vasco divulga relacionados para partida contra o Barracas Central pela Sul-Americana
Grupo é formado majoritariamente por jogadores da equipe reservas e jovens do sub-20
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O Vasco divulgou na tarde desta terça-feira (7) a lista de jogadores relacionados para o confronto diante do Barracas Central, válido pela Copa Sul-Americana. A partida está marcada para às 19h (horário de Brasília), na Argentina.
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Conforme informado pelo Lance!, o Vasco optou por preservar a maior parte dos titulares, enviando ao confronto um grupo formado majoritariamente por jogadores reservas e atletas da equipe sub-20. Entre os nomes mais experientes e que costumam ter maior minutagem, apenas Puma Rodríguez, Hugo Moura e Nuno Moreira foram incluídos na delegação.
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Lista de relacionados do Vasco
Goleiros
13 - Daniel Fuzato
40 - Phillipe Gabriel
37 - Pablo
Laterais-direitos
2 - Puma Rodríguez
87 - Breno Vereza
54 - Alison
60 - João Vitor
Laterais-esquerdos
82 - Avellar
54 - João Vitor
Zagueiros
46 - Cuesta
43 - Lucas Freitas
64 - Walace Falcão
80 - Bruno André
Meio-campistas
25 - Hugo Moura
98 - JP
67 - Samuel
83 - Ramon Rique
50 - Gustavo Guimarães
9 - Matheus França
86 - Zuccarello
Atacantes
28 - Adson
18 - Marino
17 - Nuno Moreira
77 - Spinelli
74 - Andrey Fernandes
80 - Juninho
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✅ FICHA TÉCNICA
BARRACAS CENTRAL X VASCO
SUL-AMERICANA - 1ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Florencio Sola
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)
🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)
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