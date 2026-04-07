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Vasco divulga relacionados para partida contra o Barracas Central pela Sul-Americana

Grupo é formado majoritariamente por jogadores da equipe reservas e jovens do sub-20

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/04/2026
16:57
Fuzato e Matheus França no embarque do Vasco rumo a Argentina (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraFuzato e Matheus França no embarque do Vasco rumo a Argentina (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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O Vasco divulgou na tarde desta terça-feira (7) a lista de jogadores relacionados para o confronto diante do Barracas Central, válido pela Copa Sul-Americana. A partida está marcada para às 19h (horário de Brasília), na Argentina.

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➡️ Barracas Central x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Conforme informado pelo Lance!, o Vasco optou por preservar a maior parte dos titulares, enviando ao confronto um grupo formado majoritariamente por jogadores reservas e atletas da equipe sub-20. Entre os nomes mais experientes e que costumam ter maior minutagem, apenas Puma Rodríguez, Hugo Moura e Nuno Moreira foram incluídos na delegação.

➡️ Vasco considera propostas por patrocínio máster baixas e adota paciência

Lista de relacionados do Vasco

Goleiros
13 - Daniel Fuzato
40 - Phillipe Gabriel
37 - Pablo

Laterais-direitos
2 - Puma Rodríguez
87 - Breno Vereza
54 - Alison
60 - João Vitor

Laterais-esquerdos
82 - Avellar
54 - João Vitor

Zagueiros
46 - Cuesta
43 - Lucas Freitas
64 - Walace Falcão
80 - Bruno André

Meio-campistas
25 - Hugo Moura
98 - JP
67 - Samuel
83 - Ramon Rique
50 - Gustavo Guimarães
9 - Matheus França
86 - Zuccarello

Atacantes
28 - Adson
18 - Marino
17 - Nuno Moreira
77 - Spinelli
74 - Andrey Fernandes
80 - Juninho

➡️ Conheça os jogadores da base do Vasco que reforçam o elenco na estreia da Sul-Americana

Andrey Fernandes é um dos destaques da equipe sub-20 e está relacionado para a partida (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Andrey Fernandes é um dos destaques da equipe sub-20 e está relacionado para a partida (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Aposte na estreia do Vasco na Sul-Americana!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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✅ FICHA TÉCNICA
BARRACAS CENTRAL X VASCO
SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Florencio Sola
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)
🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)

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