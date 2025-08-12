De férias com Gabi Guimarães, Rebeca Andrade celebra torcida pelo Brasil na VNL

A ausência de Gabi Guimarães na Seleção Brasileira foi um dos destaques das primeiras etapas da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Após intensa temporada na Itália, a ponteira aproveitou umas semanas de férias para se preparar para mais uma longa sequência de jogos. Na Europa, Rebeca Andrade aproveitou os momentos de descanso ao lado da capitã brasileira, mas não deixou de celebrar cada vitória do Brasil no torneio, como contou com exclusividade ao Lance!.

Confira entrevista na íntegra com Rebeca Andrade

— (Eu acompanhava) todos os jogos. Eu acordava (às 3 da manhã), gente, porque eu passo mal torcendo. Eu sou muito melhor como atleta do que como torcedora, tá? Mas é muito incrível poder acompanhar, como eu falei, trocar experiência com as meninas, trocar histórias. Eu sou mais próxima das meninas do que dos meninos, mas estou sempre torcendo pelos dois, obviamente. É muito incrível de poder compartilhar, e acho que essa troca mesmo de energia, né, é sempre muito gostosa, eu adoro — relembrou Rebeca.

A amizade entre as atletas não é segredo para os torcedores brasileiros, que acompanham a vida de cada uma dentro e fora das quadras e aparelhos. Atualmente, Gabi vive na Itália, onde defende o Conegliano, enquanto Rebeca Andrade continua no Flamengo, que tem a sede no Rio de Janeiro. Apesar disso, as brasileiras não perdem a oportunidade para se encontrar em seus momentos de folga.

Fora da estreia na capital carioca, a ponteira podia estar fisicamente distante, mas o foco de voltar à Seleção Brasileira se manteve. No entanto, como destacou Rebeca, o tempo compartilhado entre as duas foi com um objetivo certo: o descanso.

— Ela é sempre muito focada, né? Ela fala sempre do retorno delas, como ela quer estar bem e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava ali para descansar, então foi o que a gente fez, a gente descansou — disse Rebeca.

Por que Gabi Guimarães ficou de fora da VNL no Rio?

Capitã da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024, Gabi não esteve presente na primeira semana da Liga das Nações. O técnico Zé Roberto Guimarães divulgou, na época, que a jogadora se juntaria à equipe para a VNL na Turquia.

A motivação principal seria simples, na verdade, descansar o corpo após intensas competições\3e. A ponteira passou por procedimentos no joelho após uma temporada desgastante defendendo o Conegliano, da Itália. Na última temporada, Gabi perdeu apenas um jogo de sua equipe. Vale destacar que a brasileira venceu todos os torneio que disputou: Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e Liga dos Campeões da Europa.

— A Gabi fez uma temporada incrível na Itália, e a gente tem conversado muito. Ela requer cuidados. Gabi já tá na batalha há alguns anos e precisa estar se cuidando. Ela está cuidando, já fez os procedimentos que tinha que fazer no joelho para aguentar a temporada toda, seja de seleção, seja de clube — explicou Zé Roberto em entrevista ao site "No Ataque".