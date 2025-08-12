menu hamburguer
Fluminense

Fluminense acerta transferência de atacante

Paulo Baya chegou ao Tricolor em 2025

Fluminense
imagem cameraRenato Gaúcho e sua comissão técnica em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
16:18
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense acertou a transferência de Paulo Baya para o Ceará. O jogador, que pertence ao Primavera-SP, e está emprestado ao Tricolor, deve chegar para assinar com seu novo clube até a quinta-feira (14). A informação foi dada incialmente pelo jornalista Sérgio Ponte - da Rádio O POVO, e confirmada pelo Lance!.

Aos 26 anos, o atacante deixa o Fluminense após completar 17 jogos pelo clube, quatro como titular, com dois gols e uma assistência. Em campo pelo Tricolor, o jogador perdeu apenas três vezes. São oito vitórias e seis empates.

Paulo Baya e John Kennedy em treino do Fluminense
Paulo Baya e John Kennedy em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Chegada de Paulo Baya ao Fluminense

Na chegada o Tricolor, ainda em janeiro de 2025, a entrevista coletiva de Baya repercutiu. O atacante revelou inspiração no futebol em Cristiano Ronaldo. O atleta também afirmou ter características semelhantes às de Rafael Leão, do Milan, e Mbappé, do Real Madrid.

- Eu não tive contato ainda com o Ganso. Ele não estava ontem na reapresentação. Sempre me espelhei no Cristiano Ronaldo. No cenário do futebol mundial, vejo o Mbappé e Rafael Leão com minhas características. Rápidos, com passadas longas. E Mbappé pela boa finalização - falou Baya, que seguiu:

- Sou um jogador de um contra um, dinâmico e tenho como ponto forte a finalização. Tanto no jogo, quanto na bola parada. Espero ajudar o clube e meus companheiros. Tenho uma genética do povo paraense em que temos muita força física. Tenho isso como boa característica. Me sinto mais confortável na ponta, mas estou à disposição do professor. O que ele optar e achar melhor para o grupo, estou à disposição.

