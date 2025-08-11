menu hamburguer
Fora do Flamengo, Rebeca Andrade se prepara para competição mundial em 2025

Ginasta brasileira relembrou decisão em série "Legado de Paris" do Lance!

Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil
imagem cameraRebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Foto: Luiza Moraes/COB)
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 11/08/2025
17:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Rebeca Andrade não defenderá o Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas foca em forte retorno às competições mundiais ainda em 2025. Sem a temida aposentadoria nos planos, a ginasta está focada em ajudar a Seleção Brasileira de Ginástica Artística no primeiro ano do ciclo olímpico para Los Angeles 2028. Em conversa exclusiva com o Lance!, para a série especial "Legado de Paris", a brasileira destacou sua preparação dentro e fora do ginásio para manter o alto nível.

O talento de Rebeca Andrade trouxe muitas alegrias para os torcedores brasileiros que acompanharam as Olimpíadas do ano passado. A felicidade, porém, se tornou incerteza quando a saída da ginasta da Seleção Brasileira virou uma possibilidade. Para alegria dos fãs, não foi o que aconteceu. A dúvida se transformou em mudança de rota para a atleta, que tem novos objetivos.

Em conversa com o mentor Francisco Porath, foi decidido a saída de Rebeca Andrade do aparelho do solo nas competições, mesmo após a medalha de ouro. A motivação principal foi o enorme desgaste sofrido pela atleta, tanto física quanto mentalmente. Ela se mantém na disputa do salto sobre a mesa, barras assimétricas e trave de equilíbrio.

Cuidados físicos e mentais pós-Olimpíadas

Com essa gestão de esforço, a atleta se vê capaz de suportar o alto nível da ginástica por mais tempo. Isso porque ela se vê como mais do que uma liderança técnica. Rebeca quer se prolongar como uma influência positiva no dia a dia do Time Brasil. Um papel que vai além do desempenho físico. Ainda no início do ciclo olímpico para Los Angeles 2028, a brasileira valoriza outros aspectos da preparação, além do físico.

— Cuidar da minha mente e do meu corpo sempre vai ser uma prioridade para mim, e esse ano, por ser um ano mais tranquilo, numa competição importante, que é o Mundial, onde a gente não compete por equipe. Eu sinto que eu posso cuidar um pouco mais — afirmou Rebeca.

Vale destacar que o trabalho de cuidados com o corpo não é algo a curto prazo. Antes mesmo do Mundial de Jakarta 2025, que acontecerá entre os dias 19 e 25 de outubro, a ginasta se prepara para voltar ainda mais forte no próximo ano.

— A gente tá trabalhando nisso, eu tô conversando muito com a minha psicóloga, fazendo todos os tratamentos para que eu consiga iniciar também o próximo ano de uma maneira muito melhor, né? Com menos dores, pelo menos. E esse tá sendo o foco principal.

Por que Rebeca Andrade desfalcará Flamengo?

Com a divulgação das atletas inscritas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, a ausência de Rebeca Andrade foi um dos destaques da lista do Flamengo. O Rubro-Negro tem a maior equipe da disputa, incluindo duas atletas que estiveram na conquista do bronze por equipes na última olimpíada.

O provável motivo da ausência da atleta olímpica no Brasileiro de Ginástica seria a proximidade do campeonato com o Mundial da modalidade. A competição brasileira se encerra em 7 de setembro, enquanto o Mundial começa no dia 19 de outubro, pouco mais de um mês depois. Rebeca busca se preservar para a competição em Jakarta.

Rebeca Andrade - Flamengo
Rebeca Andrade renovou o contrato com o Flamengo até 2028 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Legado de Paris" do Lance!

Esta segunda-feira, 11 de agosto, marca exato um ano desde a disputa das últimas Olimpíadas. O Lance! aproveita a data, a cerca de três anos dos Jogos de Los Angeles, para debater o momento olímpico brasileiro com quem é protagonista, o atleta.

A conversa exclusiva com Rebeca Andrade inicia uma sequência de entrevistas com medalhistas que brilharam há um ano. Na terça-feira (12), a convidada da série Legado de Paris será a judoca Bia Souza, que conquistou seu primeiro ouro olímpico.

