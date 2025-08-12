menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Lateral volta a treinar no gramado do CT do Internacional

Bruno Gomes se recupera de lesão no joelho esquerdo sofrida em janeiro

Bruno Gomes, lateral-direito do Internacional
imagem cameraBruno Gomes corre no gramado do CT Parque Gigantes (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 12/08/2025
16:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma boa notícia para o Internacional. O lateral-direita Bruno Gomes voltou a treinar no CT Parque Gigante. Afastado desde janeiro, quando sofreu lesão no joelho direito, o camisa 15 passou por uma cirurgia em fevereiro e vem fazendo trabalho de recuperação. Nesta terça-feira (12), ele correu em volta do gramado, enquanto os companheiros se preparavam para enfrentar o Flamengo pela Libertadores.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O clube não divulgou boletim médico do estado do jogador, mas a previsão de retorno que era novembro teria passado para entre setembro ou outubro.

A lesão na abertura do Gauchão

Bruno Gomes chegou a fazer a pré-temporada e estreou no Campeonato Gaúcho, no dia 22 de janeiro, contra o Guarany, em Bagé. Ele ficou, porém, apenas cinco minutos em campo, saindo com uma lesão no joelho direito. O lateral teve o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior. Após algumas semanas, passou por cirurgia.

continua após a publicidade

A previsão de retorno era de nove a dez meses. Com os trabalhos feitos pelo Departamento Médico, no entanto, há expectativa de que ele volte a trabalhar com bola entre setembro e outubro.

Bruno Gomes, lateral-direito do Internacional
Bruno Gomes volta a treinar no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacioanl)

Situação de outros lesionados

O DM tem outros três jogadores em tratamento e um recém liberado. Confira a situação de cada um, de acordo com o boletim médico mais recente:

continua após a publicidade
  1. Gabriel Mercado: o argentino foi substituído na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, com problemas na panturrilha direita. Pelo último boletim, segue fora os compromissos;
  2. Carbonero: na mesma partida, o colombiano sentiu nova lesão no adutor da coxa esquerda. De acordo com as informações médicas, o problema não tem relação com o machucado que o tirou os gramados de março a julho;
  3. Óscar Romero: o paraguaio, que havia sofrido uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, está em fase de retreinamento;
  4. Richard: após ser substituído no confronto de volta da Copa do Brasil, devido ao protocolo de concussão da CBF, o volante está liberado e viajou para o Rio de Janeiro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias