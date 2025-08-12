Lateral volta a treinar no gramado do CT do Internacional
Bruno Gomes se recupera de lesão no joelho esquerdo sofrida em janeiro
Uma boa notícia para o Internacional. O lateral-direita Bruno Gomes voltou a treinar no CT Parque Gigante. Afastado desde janeiro, quando sofreu lesão no joelho direito, o camisa 15 passou por uma cirurgia em fevereiro e vem fazendo trabalho de recuperação. Nesta terça-feira (12), ele correu em volta do gramado, enquanto os companheiros se preparavam para enfrentar o Flamengo pela Libertadores.
O clube não divulgou boletim médico do estado do jogador, mas a previsão de retorno que era novembro teria passado para entre setembro ou outubro.
A lesão na abertura do Gauchão
Bruno Gomes chegou a fazer a pré-temporada e estreou no Campeonato Gaúcho, no dia 22 de janeiro, contra o Guarany, em Bagé. Ele ficou, porém, apenas cinco minutos em campo, saindo com uma lesão no joelho direito. O lateral teve o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior. Após algumas semanas, passou por cirurgia.
A previsão de retorno era de nove a dez meses. Com os trabalhos feitos pelo Departamento Médico, no entanto, há expectativa de que ele volte a trabalhar com bola entre setembro e outubro.
Situação de outros lesionados
O DM tem outros três jogadores em tratamento e um recém liberado. Confira a situação de cada um, de acordo com o boletim médico mais recente:
- Gabriel Mercado: o argentino foi substituído na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, com problemas na panturrilha direita. Pelo último boletim, segue fora os compromissos;
- Carbonero: na mesma partida, o colombiano sentiu nova lesão no adutor da coxa esquerda. De acordo com as informações médicas, o problema não tem relação com o machucado que o tirou os gramados de março a julho;
- Óscar Romero: o paraguaio, que havia sofrido uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, está em fase de retreinamento;
- Richard: após ser substituído no confronto de volta da Copa do Brasil, devido ao protocolo de concussão da CBF, o volante está liberado e viajou para o Rio de Janeiro.
