Santos

Neymar completa 250 jogos com a camisa do Santos

Neymar tem contrato até o fim desta temporada

Neymar tem 20 jogos e 7 gols com a camisa do Santos. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraNeymar tem 20 jogos e 7 gols com a camisa do Santos. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 12/08/2025
16:19
  Matéria
  Mais Notícias

O atacante do Santos Neymar completou, no último domingo (10), no duelo contra o Cruzeiro no Mineirão, a marca de 250 jogos com a camisa do Peixe.

Em sua segunda passagem pelo clube da Baixada Santista, o camisa 10 soma, até aqui, 20 partidas e sete gols nesta temporada. O vínculo com o Peixe vai até o fim de 2025.

Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A estreia do craque pelo time principal aconteceu em 7 de março de 2009, diante do Oeste, no Pacaembu.

Na ocasião, o jovem de 17 anos entrou no lugar do colombiano Molina, chamando a atenção dos 23.590 torcedores presentes. Em um dos primeiros lances, recebeu passe curto de Madson, partiu para cima do marcador, gingou para a esquerda, escapou pela direita e cruzou com efeito de fora para dentro, encobrindo o goleiro.

A bola caprichosamente bateu no travessão e quicou na pequena área. Naquele instante, nascia um dos maiores ídolos da história santista.

➡️ Santos divulga a programação da semana visando duelo contra o Vasco

Ao longo de suas duas passagens, Neymar marcou 145 gols pelo clube, sendo o maior artilheiro do Santos no século XXI. No ranking geral de goleadores, ocupa a 12ª posição. Pelo Peixe, conquistou três títulos paulistas consecutivos (2010, 2011 e 2012), a Copa do Brasil de 2010, a Conmebol Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012.

Neymar completa 250 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Neymar completa 250 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Confira o top 10 de maiores artilheiros do Santos:

1.Pelé: 1.091 gols

2.Pepe: 403 gols

3.Coutinho: 368 gols

4.Toninho Guerreiro: 279 gols

5.Feitiço: 214 gols

6.Dorval: 194 gols

7.Araken Patusca: 184 gols

8.Edu: 184 gols

9.Pagão: 157 gols

10.Tite: 151 gols

11.Camarão: 147 gols

12. Neymar: 145 gols

circulo com pontos dentroTudo sobre

