Criciúma e Remo vencem e se aproximam do G4 da Série B

A noite desta quinta-feira (24) foi de resultados importantes na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma e Remo venceram seus compromissos e se aproximaram do G-4, enquanto o Botafogo-SP chegou à lanterna da competição uma derrota em casa.

Lei do ex e sequência positiva do Criciúma

Jogando fora de casa, o Criciúma bateu o Botafogo-SP por 2 a 0 no Estádio Santa Cruz, com uma dose dupla da famosa "lei do ex". Os dois gols foram marcados pelo atacante Diego Gonçalves, que defendeu o clube paulista em 2019.

O time catarinense vive ótimo momento: com a vitória, chegou a 26 pontos e encostou no G-4 da Série B. A equipe perdeu apenas um dos últimos 11 jogos e mantém ritmo forte na briga pelo acesso.

Em contrapartida, o Botafogo-SP não vence há quatro partidas e agora ocupa a última colocação. O time tem o mesmo número de pontos que Volta Redonda e Amazonas, mas o saldo de gols pior após os dois sofridos diante do Criciúma.

Jogadores do Criciuma comemoram gol de Diego Gonçalves contra o Botafogo-SP (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

Remo vira sobre o Avaí e segue firme na briga

No estádio Mangueirão, em Belém, o Remo também fez a lição de casa ao derrotar o Avaí por 2 a 1, de virada. O time catarinense saiu na frente com Emerson Ramon, mas o artilheiro da Série B, Pedro Rocha, empatou ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o atacante Matheus Davó virou o jogo para o Remo. Aos 30 minutos do segundo tempo, o Avaí teve o zagueiro Jonathan Costa expulso, o que complicou ainda mais a reação dos visitantes.

Com o resultado, o Remo chega a 5⁠ª colocação e se aproxima do grupo de acesso para a Série A, enquanto o Avaí fica na 9⁠ª posição.

Jogadores do Remo comemoram gol contra o Avaí (Foto: Divulgação/Remo)

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Criciúma visita o Cuiabá na terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília) enquanto o Botafogo-SP vai à Santa Catarina enfrentar o Avaí, na segunda-feira (28), às 19h (de Brasília). O Remo terá um confronto direto contra o líder Goiás, na próxima terça-feira (29), às 21h35, em busca de uma vaga no G-4 da Série B.