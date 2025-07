Vasco vê necessidade e busca reforços para mais posições

Precisando se reforçar, o Vasco busca outros reforços além de Andrés Gómez. A prioridade no mercado é por atacante que atue pelo lado do campo. No entanto, o clube recalculou a rota e passa a buscar jogadores para outras posições.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, além de um zagueiro o Vasco está em busca de um reserva para Philippe Coutinho. O camisa 10, que está se recuperando de uma lesão, é o único meia de criação no elenco, uma vez que Nuno Moreira e Benjamín Garré foram contratados para as pontas.

O perfil para a zaga é um "xerifão". Um dos nomes no radar do Vasco trata-se de Fabián Balbuena. O nome do paraguaio não animou tanto ao técnico Fernando Diniz, mas está disposto a aceitar a contratação. Além disso, o jogador pediu um salário inviável que o clube busca para um defensor. Esta informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Joel Silva, do canal "Colina em Foco" e confirmada pelo Lance!.

Outra possibilidade sendo estudada

O Vasco não enxergava um reserva para Vegetti como possibilidade. No entanto, a opção passou a ser estudada pelo clube. O martelo não está batido quanto a questão.

Vasco estuda possibilidade de contratar um reserva para Vegetti (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Com pressa no mercado, a contratação que o Vasco tem mais avançada é a do atacante colombiano Andrés Gómez. O clube discute com o Rennes, que topou ceder o jogador por empréstimo, se a transação terá opção ou obrigação de compra.